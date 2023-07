Sarà inaugurata sabato 22 luglio 2023, alle ore 17, presso la chiesetta sconsacrata di Villa San Cataldo (via Papa Giovanni XXIII) di Bagheria (PA), “Tra sogno e realtà”, personale fotografica di Loredana Trapani (Lili Pace).

in mostra una piccola selezione di istantanee di vario formato che Loredana Trapani ha immortalato andando in giro per la città di Palermo, tra i vicoli del centro, tra le bancarelle dei mercati storici ma anche alzando lo sguardo in su in cerca di particolari architettonici e sfumature che proiettano l’osservatore verso dimensioni altre, evanescenti e quasi oniriche.

Più che fotografie, quelle di Loredana Trapani sono, come giustamente reca il sottotitolo della mostra, sono sinestesie perché, le immagini evocano ora le abbanniate dei pescivendoli e l’odore del pesce fresco, ora l’afa e il caldo asfissianti che gli effetti seppiati depositano sulle teste di moro adagiate sui prospetti delle case, ora il respiro affannoso del clochard addormentato accanto a una saracinesca abbassata, ora il religioso silenzio di una cupola o di un campanile.

“La verità è l’immagine migliore, la miglior propaganda” sosteneva Robert Capa enfatizzando il ruolo del mezzo fotografico come arma di testimonianza, che l’obiettivo di Loredana Trapani, come un terzo occhio, le conferisce la capacità di percepire realtà invisibili situate oltre la visione ordinaria e di arricchirle di speciali venature, di sfaccettature che fondono insieme colore e odore, scale di grigio e voci umane, chiaroscuri e silenzi dell’anima.

La mostra, dopo la giornata inaugurale di sabato 22 luglio, sarà visitabile da martedì 25 al domenica 30 luglio, a ingresso libero , dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

