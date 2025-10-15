Il Sindaco di Trabia, Dr Francesco Bondì ha azzerato con propria determina sindacale la Giunta, decisione che rientra nell’ambito delle attività’ politiche della programmazione. L’Assessore Luigi Chiaramonte ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco per motivi personali.

Nei prossimi giorni, i gruppi che compongono la coalizione politica, si riuniranno per definire la nuova Giunta che proseguirà il lavoro di Governo per Trabia.

