Il seminario tecnico su Rentri -Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti-organizzato da Confartigianato Imprese Caltanissetta e Casartigiani del Golfo di Gela con la partecipazione dei funzionari dell’Albo gestori ambientali di Palermo tenutosi ieri presso la Camera di Commercio di Caltanissetta ha riscosso ampio apprezzamento da parte delle numerose imprese presenti. Vari gli argomenti trattati: accesso alla piattaforma, iscrizione al rentri, compilazione del nuovo Fir digitale operativo a partire dal 13 febbraio prossimo, simulazioni pratiche.





“Data l’imminente scadenza del 13 Febbraio 2026 abbiamo voluto creare un momento di confronto concreto tra imprese e funzionari tecnici- dice Marco Spiaggia Presidente di Confartigianato imprese Caltanissetta- per permettere loro di capire gli aspetti prettamente operativi e gli adempimenti previsti; dall’interesse riscosso non escludiamo altri incontri per seguire le evoluzioni del Rentri che coinvolge ormai la quasi totalità delle nostre imprese

artigiane”.

“E’ un momento storico importante – aggiunge Antonio Ruvio- Presidente di Casartigiani del Golfo di Gela- perché dopo tanti anni due Associazioni di categoria legate al mondo artigiano lavorano insieme con obiettivi comuni e per la crescita delle imprese”.

