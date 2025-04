Al 19° Rally Regione Piemonte, secondo atto stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, due gli equipaggi in lizza nei colori della scuderia siciliana: Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) e Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris Rally2)





Nelle Langhe impegno, altresì, nella GR Yaris Rally Cup per gli altri alfieri Lo Cascio-Rappa (Toyota GR Yaris R1T), già vincitori del round d’apertura

Prosegue senza soste l’intensa e avvincente stagione della Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, dopo un impegno in terra natia, difatti, farà tappa ad Alba e dintorni, suggestivi scenari il prossimo fine settimana del 19° Rally Regione Piemonte, secondo atto del prestigioso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). Tre gli equipaggi in lizza nei colori del sodalizio siciliano, a partire da quello formato da Simone Campedelli e Tania Canton, a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Orange1 Rally gommata Michelin e curata dalla DreamOne Racing. Reduce suo malgrado dallo stop subito tre settimane addietro al Rally Il Ciocco, appuntamento d’apertura della massima serie tricolore, il talentuoso pilota romagnolo vorrà rifarsi con gli interessi sui selettivi asfalti delle Langhe, facendo tesoro del terzo gradino del podio conseguito nella passata edizione. «Si ricomincia. Il ritiro al “Ciocco” oramai è stato archiviato. Ci può stare. Un episodio che rientra in normali dinamiche nel corso di un’annata agonistica. Ma siamo solo agli inizi» – ha sottolineato alla vigilia un più che motivato Campedelli – «C’è poco da dire e tanto lavoro da fare. L’approccio? Quello di sempre: si entra nell’abitacolo per spingere al massimo, con rinnovato entusiasmo».



Uscito indenne dal “pantano” toscano, nonché galvanizzato dal successo ottenuto nella categoria “Over 55”, l’altro alfiere Fabio Angelucci sarà, invece, atteso al debutto sulle strade piemontesi. Navigato dall’esperto messinese Massimo “Max” Cambria, il pilota romano, sarà al via al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step-Five Motorsport “calzata” Pirelli. «Si tratterà della mia prima partecipazione in carriera al “Piemonte”. Rispetto al “Ciocco” faremo una gara diversa, per ovvi motivi. Partiremo più accorti nel primo giro per poter prendere le misure di un tracciato per me del tutto inedito» – ha spiegato Angelucci – «Dall’esperienza in Toscana, abbiamo già ricavato ottimi riferimenti che ci saranno molto utili per il prosieguo».



Il trittico sarà completato dal giovane Salvatore Lo Cascio, già vincitore nel 2024, che, su Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy nonché schierata dal team Laserprom 015, affronterà il secondo di sei round della GR Yaris Rally Cup. Il conduttore nisseno, classe 1998, col palermitano Gianfranco Rappa a dettargli le note, punterà a confermarsi alla guida del monomarca dopo la perentoria affermazione centrata al “Ciocco”. Andando al programma dell’atteso evento sportivo, si comincerà venerdì 11 aprile con lo shakedown, seguito in notturna dalla Super Prova Sparco; tra sabato e domenica, invece, verrà servito il piatto forte con la disputa delle rimanenti 12 “speciali” previste, articolate su un totale di 112,8 chilometri di tratti cronometrati (esclusi i trasferimenti). Ad Alba, infine, allestiti i palchi di partenza e d’arrivo.





Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).





