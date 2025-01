“Celebrare ed omaggiare Agata attraverso un percorso culturale che coinvolgerà attivamente artisti e studiosi catanesi rivolgendosi ad un pubblico trasversale ed eterogeneo raccontando Agata come donna e martire anche da un punto di vista laico e non solo strettamente religioso”. Questo il liet motiv dell’evento “Agata, la donna” ideato e diretto da Valentina Capizzi, presidente dell’associazione #doNNevietatomorire, che unisce fede e impegno sociale in nome della Patrona di Catania.

“Dal 31 gennaio al 9 febbraio negli spazi del Casale dell’Arte, in via playa 200, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, sarà allestita una collettiva d’arte- continua Valentina Capizzi- con le opere degli artisti Antonio Grasso, Enrico Gasparri, Grazia Grasso, Flavia Gagliardo, Lorena Lo Verde i quali sono stati selezionati da una commissione di esperti attraverso l’accesso ad un apposito bando di partecipazione”.





Diversi saranno gli eventi tematici dedicati ad Agata come le esperienze di donne vissute tra le sbarre, le quali come Agata hanno avuto la forza di reagire e vivere, raccontate dalla penna della giornalista Katya Maugeri nel libro “Tutte le cose che ho perso” ed anche musica dal vivo ed una particolare sfilata curata da Floreana Calì ed Alessandra Costarella con L’Armadio Flor&Ale e Cognat-lab, le quali promuoveranno una selezione di abiti ed accessori second hand ecosostenibile per una sfilata d’eccellenza dal titolo “Donne come noi, in nome di Agata”.

Tutto il programma della ricca manifestazione sarà spiegato mercoledì 29 gennaio, alle ore 10.00, nei saloni del Casale dell’Arte durante la conferenza stampa, moderata dal giornalista Enzo Stroscio, animata da Sarita Giuffrè, vice prefetto di Catania, Antonella Petrosino, avvocata dei diritti umani e della difesa delle donne e dei minori, Elda Ferrante, componente del Consiglio direttivo Andos Catania, Santo Privitera, giornalista e studioso Storia Patria Catanese, e Gabriela Scibilia, la proprietaria del Casale dell’Arte e sostenitrice dell’evento.

Scopo dell’intera manifestazione porre l’attenzione sul valore e sull’importanza della donna nella società attraverso l’esempio di Agata come modello da seguire.

