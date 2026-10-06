Aprire le porte di uno spazio del quartiere significa anche permettere a chi vive intorno di conoscerlo, utilizzarlo e raccontare ciò di cui avrebbe bisogno.

È da questa idea che nasce “Uditore si ascolta – Porte aperte al CEIPES”, l’iniziativa organizzata da CEIPES ETS giovedì 8 ottobre, dalle 17:00 alle 19:30, nella sede di via Francesco Maria Alias 20, nel quartiere Uditore.

Per un pomeriggio gli spazi del CEIPES saranno attraversati da attività diverse, pensate per coinvolgere generazioni e bisogni differenti e, soprattutto, per far conoscere alla cittadinanza opportunità che sono già presenti sul territorio.

Tra le iniziative in programma ci saranno lo screening gratuito dell’udito, realizzato con Sound Udito e con posti limitati, attività di Taekwondo e circo, letture ad alta voce per bambini e bambine, laboratori creativi e uno sportello di supporto digitale per chi ha bisogno di una mano con smartphone, app, email, SPID e altre pratiche quotidiane.





Ci sarà inoltre uno spazio dedicato ai servizi che CEIPES porta avanti durante l’anno: doposcuola, attività e sportelli per adolescenti, orientamento al lavoro, formazione, corsi per adulti, alfabetizzazione digitale, volontariato e opportunità rivolte a giovani e famiglie.

Ma “Uditore si ascolta” nasce anche con l’intenzione di fare il percorso contrario: non soltanto raccontare ciò che il CEIPES offre, ma ascoltare chi il quartiere lo vive ogni giorno.

Durante il pomeriggio sarà quindi previsto un momento di confronto sui bisogni di Uditore e un laboratorio partecipativo in cui abitanti e partecipanti potranno lasciare attraverso parole, disegni e idee la propria percezione del quartiere e immaginare ciò che potrebbe renderlo più vicino alle esigenze della comunità.





«Vogliamo che chi vive a Uditore possa entrare, conoscere gli spazi, incontrare le persone che ci lavorano e sapere che qui esistono servizi e opportunità a cui può accedere. Ma vogliamo anche ascoltare il quartiere: capire meglio chi abbiamo intorno, quali bisogni emergono e in che modo possiamo continuare a costruire relazioni con il territorio».

L’iniziativa si inserisce nel lavoro che CEIPES porta avanti a Uditore per rafforzare il rapporto tra educazione, servizi, partecipazione e comunità, mettendo in connessione bambini e bambine, adolescenti, famiglie, adulti e persone anziane.

La partecipazione è gratuita. Per alcune attività è richiesta la registrazione a causa del numero limitato di posti.

riselab.centro@ceipes.org

+39 333 234 3562

Luogo: CEIPES ETS, Via Francesco Maria Alias, 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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