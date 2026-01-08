“La scomparsa del Grande Ufficiale Luigi Albino Lucifora è una grande perdita per tutta la città. Un uomo che si è sempre impegnato a favore dei lavoratori”. Lo afferma il segretario provinciale UGL Catania, Giovanni Musumeci.

Il cordoglio del sindacato a tutta la famiglia si unisce a quello dei rappresentanti RSU del teatro massimo Bellini di Catania che sostengono: “La grande capacità amministrativa, il profondo amore che ha sempre dimostrato per il nostro Teatro e per i suoi dipendenti rimarranno impresse nella storia del nostro Ente”.

