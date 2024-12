Lo spazio esterno al Centro diurno Alzheimer dell’Asp di Palermo si arricchisce di un “giardino terapeutico”. Progettato e realizzato per essere un ambiente di cura e riabilitazione delle attività cognitive, è stato attivato alla presenza del Direttore generale, Daniela Faraoni e del Direttore sanitario, Antonino Levita.

“E’ uno spazio – è stato sottolineato dai responsabili della struttura – che contribuisce a ridurre e contenere lo stress e compensare la difficoltà ad orientarsi nello spazio e nel tempo. In quest’ottica i percorsi sono senza interruzioni e volutamente rotatori. L’ambiente è adeguato alle esigenze dei malati di demenza in cui il curare e il prendersi cura vanno offerti insieme in un ambito in cui gli spazi presentano aree studiate appositamente per la stimolazione delle funzioni cognitive, sensitive ed emozionali”.

Il centro diurno Alzheimer dell’Asp è una struttura semiresidenziale socio sanitaria destinata agli anziani affetti da deterioramento cognitivo. L’anziano, attraverso diversi laboratori, viene aiutato a socializzare, tenersi attivo con attività ludico ricreative e riabilitative occupazionali, migliorando così la sua qualità di vita e quella dei suoi familiari. Tutte le attività contribuiscono a rallentare il decorso della malattia e rimandare il momento del ricorso all’istituzionalizzazione.

Nel “giardino terapeutico”, progettato dall’architetto Alessia Falzone con la consulenza tecnica dell’agronomo, Santo Agnello, la stimolazione della vista avviene attraverso la bellezza estetica e i colori dei fiori e delle piante, l’olfatto attraverso gli odori delle diverse piante aromatiche, l’udito attraverso il cinguettio degli uccelli che si raggruppano in un’area specifica, il tatto attraverso il contatto con le piante i frutti e le attività occupazionali di laboratorio della gestione dei vasi da fiore.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.