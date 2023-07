di Antonio David – Cambia una guida tecnica in Prima Categoria per la stagione 2023/24, e si tratta della panchina del Petralia Soprana che, si affida a Mario Scola tecnico veterano e di esperienza per risalire e ridare una continuità al lavoro ben fatto da Giuseppe Giaconia in questi anni con i rossoblù e che, lascia la guida tecnica ma non l’attività agonistica.

Scola allenatore conosciuto sulle Madonie ha ultimamente diretto nel recente Torneo delle Madonie il Mufara Polizzi arrivato in finale per la seconda volta consecutiva. Il tecnico si è seduto anche nelle panchine del Castellana, Gangi, Calcarelli,Caltavuturo,Cephaledium, nonchè in ultimo con lo Sporting Termini portando dei risultati eccellenti nei Tornei Regionali U17. Il presidente del Soprana, Intrabartolo ha voluto fortemente il tecnico di Polizzi Generosa, così come il direttore sportivo Nicola Iuppa che sottolinea l’importanza di Scola tra i giovani e la sua esperienza in giro tra le varie squadre madonite e non, e tutto ciò può soltanto migliorare l’attuale rosa e portare i giovani ad un livello superiore.

Valorizzare e costruire è l’attuale compito ma, nello stesso tempo portare la squadra nelle zone che contano, in una Prima Categoria che rimane sempre un campionato difficile così come visto lo scorso anno, e dove la competitività rimane interessante. A MadonieNews ha rilasciato un’intervista dopo l’accordo con la nuova società.

–Mister Scola, una nuova esperienza alla guida del Petralia Soprana e, ritrova tanti giovani su cui costruire qualcosa di positivo – “Si, ritrovo una squadra con tanti giovani e tanti di esperienza maturata in questi anni sotto la guida di Giuseppe Giaconia, lui stesso sarà dei nostri e ci darà una grande mano in mezzo al campo le sue doti calcistiche non sono certamente io a scoprirle”. – Lascia una società come lo Sporting Termini che ha molto creduto in lei. Porterà con lei qualche giovane così come ha fatto nel recente Torneo delle Madonie con la Mufara ? – “Non è stato facile e ci ho pensato a lungo ma sopraggiunti situazioni familiari dell’ultimo mese non mi consentivano di stare fuori di casa a lungo.. Lo Sporting e le persone che lo rappresentano, Domenico e Gianni Geraci su tutti, sono nel mio cuore e li voglio ringraziare per come mi hanno messo nelle condizioni di lavorare e per la fiducia che hanno avuto in me. Non penso di portare qualche mio Allievi, qui c’è ne sono tanti e bravi, loro hanno un ambiente ed una società che può curare la crescita calcistica di ognuno di loro, io mi occuperò dei nostri giovani che hanno delle grandi potenzialità”. – Cosa le ha chiesto la società del Soprana, quali sono gli obiettivi in Prima Categoria -“La società mi ha chiesto di dare continuità al progetto che dura da qualche anno , ma è chiaro che dobbiamo darci un obiettivo e come dicevo prima con l’esperienza maturata bisogna puntare almeno ai play off…. Ho parlato già con qualche ragazzo ed ho capito che l’obiettivo è quello di fare un gran bel campionato.“-

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.