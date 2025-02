L’arte si fa ponte tra culture, espressioni e visioni nel cuore di Palermo con “L’arte nel mondo – Una finestra di armonie”, un evento che celebra la bellezza dell’arte in tutte le sue forme.



La manifestazione, curata da Alessandro Costanza, Ivana Todaro e Filippo Lo Iacono, si terrà dal 28 febbraio al 10 marzo 2025 presso l’ex Real Fonderia di Palermo, con inaugurazione prevista per le ore 16. L’evento offrirà una panoramica artistica ricca e variegata, articolata in esposizioni pittoriche fisiche e digitali, creazioni fashion e momenti dedicati al teatro e alla poesia.

Artisti in esposizione





L’esposizione fisica vedrà la partecipazione di numerosi artisti tra cui Marco Troia, Stefano Donato, Rosario Calì, Marisa Battaglia, Sandro Santo Aruta, Anna Santoro, Letizia Marchione, Daniela Salamone, Sara Leone, Cecilia Grutta, Claudio Sciacca, Claudio Villafranca, Alessandro Costanza, Alessandra Buttitta e Mara Cancellara. Per l’esposizione digitale esporranno le loro opere Daniel Franzo, Anna Zamolo, Antonella Gatti, Michela Pierobon, Orietta Blasizza, Gabriele De Biasio, Barbara Banelli ed Elena Bullo. Non mancherà l’estro della moda e del fashion design, con le creazioni di Ivana Todaro e Marisa Battaglia.





Ospiti d’eccezione





L’evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, tra cui Rino Schembri, docente di cinema, fotografia e televisione presso l’Università di Palermo, Sara Favarò, scrittrice e Cavaliere della Repubblica, i registi Simona Rita D’Angelo e Rocco Bonelli, l’architetto e critico d’arte Letizia Marchione, il presidente del gruppo social siciliando Vincenzo Perricone, Piero Faraci amministratore di moda, Simona Lo Bue influencer, Rosa Maria Chiarello, Alessandra Di Girolamo, Serafina D’accorso, scrittrici e poetesse. Stefania Iacinta assistente giudiziario, Hatem Elkafrawy imprenditore, Gaetano La Piana presidente dell’associazione culturale Historical Dance Academy, Antonio Scarinci imagine comunication, Matteo Giordano influencer, Gioacchino Sinagra Attore, Matteo Coffaro modello, Chiara Gori giornalista agenzia SM & eventy, Rosalba Greco Pastry Chef.

A condurre Filippo Lo Iacono e Alessandro Costanza.

Un evento tra arte e contaminazione culturale “L’arte nel mondo – Una finestra di armonie” si propone come un’occasione per valorizzare la creatività e il talento, creando un dialogo tra le diverse forme d’arte e offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

L’organizzazione è presieduta da Alessandro Costanza curatore d’arte e di moda internazionale, Imprenditore italiano che ha dato vita nel 2016 alla Fondazione Costanza maturando sia in Italia che all’estero una serie di grandi eventi con clamorosi successi inserendo nei contesti anche personalità oltre che della cultura, vip del cinema, del teatro e dell’editoria. Alessandro Costanza fondatore dell’albo mondiale degli artisti, nel 2011 ha dato vita all’azienda “L’occhio del critico consulenze ed eventi arte” con la quale ha redatto oltre 120 monografie su artisti italiani ed esteri di altissimo livello, inserendo i loro nomi attraverso i volumi dedicati, nei circuiti de la Mondadori e Feltrinelli, e di diverse rinomate librerie italiane.





Altra figura di spicco e strutturale dell’organizzazione con l’incarico di direttore generale è il Maestro internazionale d’arte Filippo Lo Iacono con esperienza trentennale nel mondo dell’arte, con importanti mostre estere , pluripremiato in Europa e oltre oceano presente anche alla biennale di Venezia nel 2017. Attenzionato dalla stampa nazionale ed estera e dalla critica internazionale alcune sue opere sono in giro per il mondo in palazzi prestigiosi , pinacoteche private e musei. Responsabile per circa un biennio del settore “Arte e Cultura” per l’associazione nazionale “Una lotta per la vita” onlus, successivamente presidente della Sicily Evolution Events impresa di arte, cultura, cinema e teatro, dal 2022 impegnato con la Fondazione Costanza.⁶

