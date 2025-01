Il 31 Gennaio è grande festa per tutti gli amici di Don Bosco, per la Famiglia Salesiana e per la Congregazione Salesiana, una ricorrenza che viene vissuta nei vari continenti con grande gioia, in questo giorno si ricorda e si festeggia San Giovanni Bosco. San Giovanni Paolo II nel centenario della dipartita lo ha dichiarato “Padre e Maestro della gioventù”.

“Formare onesti cittadini e buoni cristiani”, la missione a cui il Santo si dedicò fino alla morte. San Giovanni Bosco, un educatore eccezionale, dotato di una umanità traboccante di bontà, alla quale si aggiungeva il pregio di una conoscenza eccezionale dell’animo, maturata nel continuo contatto con i giovani e con persone di ogni età e condizione.

Ho composto la poesia “L’ardire di mirar ai giovani”, dedicata proprio a San Giovanni Bosco, ho il piacere di condividerla con tutti i devoti del Santo “Padre e Maestro della gioventù”.

Luogo: BROLO (MESSINA), VIA CRISTOFORO COLOMBO N.10

