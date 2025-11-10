Palermo 10 novembre 2025 – L’Flc Cgil Palermo interviene a sostegno delle motivazioni della protesta degli studenti dell’Università di Palermo, criticando le poche somme investite dalla

politica per la tutela del diritto studio.

Gli studenti di Unipa hanno tenuto oggi un sit in sotto la sede dell’Ersu perché solo il 25 per cento dei 6.632 idonei in graduatoria del primo anno riceverà la borsa di studio.

“Un dato inquietante, che certifica la carenza dei fondi destinati per il presente e per il futuro dei nostri studenti e che aumenta gli ostacoli esistenti nella fruizione piena del diritto allo studio – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – E questo in un periodo storico caratterizzato da un alto tasso di inflazione e da un costo della vita sempre più elevato, che mette alle corde le famiglie siciliane sopratutto quelle più fragili economicamente”.

“E’ intollerabile e ingiustificabile la persistenza di questa endemica carenza di fondi – continua Cirino – frutto di chiare scelte politiche che non consentono di invertire questa tendenza, che mortifica intere generazioni di studenti che, seppur giudicati idonei, non ricevono un doveroso e utile sostegno per il loro cammino universitario”.

