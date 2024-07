L’ARS, nel corso dell’ultima seduta di variazione di bilancio, ha approvato un Ordine del Giorno a prima firma del deputato messinese Antonio De Luca (M5S) riguardante Villa Piccolo di Capo d’Orlando, a seguito delle recenti notizie di stampa diffuse sul pignoramento immobiliare che, nel prossimo mese di novembre, determineranno un’asta pubblica della villa stessa e della foresteria.

Questo immobile, sottoposto a vincolo dalla legge che tutela i beni di interesse storico e artistico, fa parte del patrimonio della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella istituita nel 1970, ed è attualmente adibito a casa museo: in particolare, ospita i pezzi più importanti del patrimonio della famiglia Piccolo, una considerevole biblioteca, le prime stampe delle poesie di Lucio Piccolo e le opere pittoriche di Casimiro Piccolo.

“Una eventuale assegnazione a privati finirebbe inevitabilmente per svalutare il valore economico di questo immobile e svilire la sua funzione sociale e culturale, sebbene sia sottoposto a vincolo. L’importanza storica e identitaria di Villa Piccolo – spiega l’on. Antonio De Luca che sta monitorando la vicenda insieme all’On. Antonella Papiro – impongono, che la Regione Siciliana, tenti di acquisire il bene al proprio patrimonio, al fine di consentire una migliore valorizzazione e fruizione del bene da parte dei cittadini, possibilmente con la collaborazione della Fondazione Piccolo di Calanovella”.

“Ringrazio la collega Antonella Papiro, per avermi informato sulla questione e, alla luce di queste considerazioni, con un Ordine del Giorno, ho chiesto al Presidente Schifani e all’Assessore ai Beni Culturali e l’Identità Siciliana, Scarpinato, di porre in essere ogni sforzo necessario per scongiurare la vendita di Villa Piccolo ai privati, anche mediante partecipazione all’asta immobiliare di novembre”, conclude il Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, Antonio De Luca.





