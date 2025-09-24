Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18:00, l’Aula Consiliare del Comune di Vizzini ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto Verso “Il Parco Letterario del Verismo”, recentemente ammesso a finanziamento dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 1159 del 6 marzo 2025.

Il progetto rappresenta una straordinaria opportunità e segna l’avvio di una collaborazione virtuosa tra le città di Vizzini, Mineo e Licodia Eubea, con il supporto del Centro Studi C.E.S.T.A. L’iniziativa mira a strutturare e rafforzare, in chiave sinergica, l’offerta culturale e turistica del territorio, con un focus strategico sulla valorizzazione del patrimonio letterario di Giovanni Verga e Luigi Capuana.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro, del sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, e del sindaco di Licodia Eubea, Santo Randone, la presentazione del progetto sarà affidata a Pietro La Rocca per il Centro Studi C.E.S.T.A. Seguiranno gli interventi dell’On. Andrea Messina, Assessore Regionale alle Autonomie Locali e F.P., di Emiliano Abramo, membro del CdA dell’Università di Catania, e di Paolo Ragusa, Presidente Nazionale ANCOS UNCI.

Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dalla partecipazione di Carla Verga e Carlo Capuana, discendenti dei due autori, che con la loro presenza renderanno ancora più vivo e autentico il legame con la memoria familiare.

L’incontro, aperto alla stampa e al pubblico, rappresenta il primo step verso la costruzione di una rete culturale e identitaria capace di mettere in sinergia istituzioni, comunità e operatori del settore.

