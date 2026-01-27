Tipo segnalazione: Problemi stradali

Come di consuetudine ormai da anni, i manti stradali nella città di Noto nel siracusano, sono in stato di degrado evidente! Perché? Forse per mancanza tempestiva di ripristino o forse l’inefficienza dei lavori incompiuti che si realizzano in città?

I cittadini chiedono a gran voce interventi tempestivi, non lavori prorogate dalla lentezza burocratica, ove si è garbuglia l’azione di chi amministra, questo si, comporta disagi nel quotidiano e nel vivere concretamente la città.





Agire, combattere “il sistema!” ciò che impedisce materialmente l’intervento immediato ed è compito di chi gestisce il comune, che metta da parte il propagandismo politico, è si adegua subito a queste solite emergenze in città.

Sono stati stanziati già fondi del valore di 1,6 un milione di euro sui lavori stradali! E circa 500.000 € per l’ intera città nella sua viabilità e nella loro sistemazione stradale, allora per capirci meglio, e le domande vengono spontanee a che punto sono?

Sono arrivati? Se si, perché non si accelera per inizio dei lavori?





I fondi sono riconducibili e provengono dalla Regione Siciliana, ma i cittadini chiedono subito risposte, nella raccomandazione di ciò che si spera che tutto vada per come deve andare: “Strade sicure, percorribili con in mezzo, sicure per i nostri figli e anziani i più vulnerabili e la viabilità, inteso di limitare code eterne di mezzi, sia all’ingresso della città e sia all’ uscita della medesima”.

La voce di un cittadino qualunque che come tanti altri, vive la propria città e spera che venga rispettata da coloro che la governano.

Paolo Dimartina, una voce fuori dal coro

Luogo: Noto

