“Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’approvazione dell’avviso da parte del dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti del governo regionale che prevede la destinazione di 55 i milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali in tutta la Sicilia”. Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D’Anca, che aggiunge:”E’ certamente una notizia confortante e ringraziamo l’assessore Arico’ per la sensibilità e l’attenzione dimostrata perche’ da tempo ribadiamo che le nostre strade sono ormai ridotte a trazzere e già anni fa sui Nebrodi infatti ci siamo fatti promotori di un convegno con il nostro segretario nazionale, e alcuni deputati regionali e l’assessore regionale alle Infastrtture di allora, Marco Falcone,per sensibilizzare le istituzioni sull’importanze della mobilità nelle strade secondarie delle nostre province che interessa un tratto di oltre quindicimila chilometri. La manutenzione è una priorità che non può essere più rinviabile non solo perché le condizioni precarie rappresentano un grave rischio di incidenti per gli automobilisti ma anche perché inibiscono fortemente lo sviluppo produttivo ed economico della nostra isola. Questo provvedimento del governo Schifani-conclude – è anche un di grande civiltà e rispetto anche per gli abitanti dell’entroterra siciliano, soprattutto per gli anziani, sempre più ai margini per l’accesso alle strutture sanitarie e non solo, ma ancora tanto si deve fare per mettere in sicurezza le nostre strade provinciali”.

