Il Nomad Music Festival 2024 continua il suo viaggio attraverso la città di Palermo, portando con sé una miscela vibrante di sonorità funk, jazz e disco, unite alle suggestive location che fanno da cornice al festival itinerante.

Domenica 15 settembre a Villa Tasca, uno dei luoghi più affascinanti della città, dalle 16 fino a mezzanotte, si terrà il prossimo appuntamento del festival Nomad.

L’evento del 15 settembre vedrà esibirsi alcuni tra i più acclamati artisti della scena musicale internazionale. Si comincia con Giu Nunez, talentuosa DJ brasiliana, nota per la sua abilità di mescolare generi e atmosfere con una curiosità insaziabile per i suoni più inediti. Proveniente da San Paolo, la sua presenza in line-up di festival di rilievo mondiale l’ha resa una figura di spicco della musica elettronica. Il suo set promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro attraverso vinili rari e atmosfere cosmiche.

Sarà quindi il turno di Antal, icona mondiale e co-fondatore del progetto Rush Hour Records ad Amsterdam. Famoso per i suoi set energici e la sua eclettica selezione musicale che spazia dall’house di Chicago ai ritmi afro funk, la sua esperienza pluridecennale nel panorama della musica underground lo ha portato su palcoscenici internazionali.

A supporto degli ospiti internazionali, le selezioni musicali di CSS (Cosmic Soul Selection), il progetto musicale curato da Gabriele Giannetto, DJ e direttore artistico del festival, daranno inizio al pomeriggio ricco di musica ed emozioni. Con la sua abilità nel fondere sonorità esotiche, funk, jazz-fusion e ritmi tropicali, CSS guiderà i partecipanti attraverso atmosfere calde e avvolgenti.

Il Nomad Music Festival non è solo musica. Questa rassegna si propone di creare uno spazio di aggregazione culturale e sociale, promuovendo il “divertimento critico” attraverso collaborazioni virtuose con realtà locali e partner del territorio. Oltre a godere delle straordinarie performance musicali, sarà possibile degustare cibo e bevande locali, in un’esperienza multisensoriale completa.

In quest’occasione il NMF ‘sbarca’ all’interno del giardino romantico di Villa Tasca, uno dei luoghi più suggestivi della città. Villa Tasca si trova all’interno di un vasto parco di 8 ettari, ricco di agrumeti e maestosi alberi secolari, lungo la strada che collega Palermo a Monreale. La villa, di origine cinquecentesca, è immersa in un’oasi verde che rappresenta uno dei giardini più significativi del Romanticismo siciliano dell’Ottocento, un vero e proprio simbolo di eleganza e storia.

Il costo del biglietto per l’evento del 15 settembre è di 20€ + 1,50€

