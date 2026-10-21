Promuovere la partecipazione degli anziani alla vita della comunità, valorizzarne esperienze e competenze e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, servizi sociali e realtà del Terzo settore. Sono gli obiettivi di “Age in Action – Anziani protagonisti della comunità”, il progetto che è stato presentato martedì 20 ottobre 2026, nell’Aula consiliare del Comune di Vizzini.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’invecchiamento non debba essere considerato soltanto attraverso la dimensione assistenziale. Le persone anziane rappresentano una risorsa per le famiglie e per l’intera collettività: custodiscono memoria, conoscenze, relazioni e saperi che possono continuare a contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio. “Age in Action” intende quindi favorire un modello di invecchiamento attivo, sostenendo occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione e contribuendo a contrastare il rischio di isolamento. Un percorso che mette al centro la persona e che punta a costruire una comunità più attenta, inclusiva e capace di riconoscere il valore di ogni fase della vita.

La presentazione si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore Giovanni Giardinelli del Comune di Vizzini, seguiti dai qualificati interventi di: Carlo Carcione (presidente della cooperativa sociale “Fiore del Deserto”); Antonino D’Alia (commissario straordinario dell’Ipab “San Vincenzo de’ Paoli” di Vizzini); Emanuele Incarbone (presidente del Movimento Cristiano Lavoratori “Don Rosario Pepe” di Mineo); Giovanna Ramondetta (assessore alle Pari opportunità del Comune di Vizzini). A moderare l’incontro è stato Salvo Palermo.

Il confronto ha offerto l’occasione per illustrare finalità e prospettive dell’iniziativa, ma anche per avviare un dialogo tra i soggetti chiamati quotidianamente a occuparsi del benessere della popolazione anziana. Centrale si rivela la costruzione di una rete capace di intercettare i bisogni, sviluppare relazioni di prossimità e favorire il coinvolgimento diretto degli anziani nelle attività della comunità.

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