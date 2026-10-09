Palermo 9 ottobre 2026 – Lunedì 12 ottobre sciopero nazionale in Windtre, con blocco totale delle attività contro l’austerità aziendale e per il rinnovo dell’integrativo. A Palermo, dove lavorano circa 600 lavoratori, in buona parte part time involontari, si terrà un presidio davanti alla sede di via Ugo La Malfa, 86, a partire dalle ore 9.

Dopo un mese di blocco degli straordinari e della reperibilità, lavoratrici e i lavoratori di Windtre scendono quindi in piazza. La protesta, indetta da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc, nasce dal prolungato stallo sul contratto integrativo. “In azienda i parametri economici e normativi sono fermi al 2008, dopo aver subito persino dei tagli nel 2012. Questo immobilismo ha creato un ritardo salariale pesante e ingiustificato rispetto al resto del settore delle telecomunicazioni, diventato ormai insostenibile soprattutto adesso che il carovita è diventato insostenibile ed il governo non fa nulla per aiutare i cittadini”, afferma il segretario generale Slc Cgil Palermo Fabio Maggio.

Oltre alle certezze sul futuro occupazionale, l’Slc Cgil chiede un premio di risultato dignitoso in linea con il settore, l’adeguamento economico di buoni pasto e indennità di reperibilità, più permessi per garantire un vero equilibrio tra vita e lavoro.

“Si chiedono continui sacrifici al personale – prosegue Maggio – mentre il management aziendale continua ad essere sovradimensionato e oltre 46 milioni di euro sono stati arbitrariamente distribuiti per premi individuali e superminimi ad personam. Con questa mobilitazione, vogliamo riaffermare che la vera ricchezza dell’azienda è prodotta solo da chi ci lavora ogni giorno”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.