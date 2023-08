Una giornata dedicata al mondo delle eccellenze siciliane, tra aperitivi con birra nella suggestiva piazza del Mediteranneo di Terrasini e spettacoli itineranti in cui il folklore e la cultura siciliana faranno da sfondo a momenti di spensieratezza e condivisione.

Gastronomia di strada e birra artigianale

La piazza, adiacente al lungomare Peppino Impastato, accoglierà gli ospiti con numerosi stand dedicati al mondo della birra artigianale e alla gastronomia di strada, il tutto coerente con il mood dell’evento: un’esperienza immersiva in cui il gusto si unisce ad una sinestesia che coinvolge tutti i sensi e le percezioni.

Un insieme di suggestioni in chiave street

L’ospite sarà deliziato sia dalle esperienze gustative del percorso, sia attraverso la musica e gli spettacoli itineranti previsti per le tre serate.

L’eccellenza dei prodotti Siciliani

Il fil rouge che guiderà le esperienze sarà la scoperta dell’artigianalità dei prodotti siciliani, tra percorsi di degustazione delle birre dei principali birrifici e l’esplorazione del panorama dello street food regionale. Il tutto accessibile grazie ad un sistema di token, disponibili nei punti cassa, che permetterà di acquistare birre e cibo in maniera comoda e semplice.

Venerdì 4 agosto

Si comincerà venerdì 4 agosto con la degustazione esclusiva di birre artigianali e cibo tipico siciliano, dalle 19:00 alle 20:00, pensata per i veri beer lovers, che andrà in replica il giorno dopo, sabato 5 agosto. Si potrà accedere alla degustazione previa iscrizione su WhatsApp al +39 351987 4983 per un numero limitato di partecipanti al giorno. I mastri birrai coinvolti illustreranno le varie birre dei brand partner, accompagnando il momento dell’assaggio ad un vero percorso introduttivo nel mondo della birra d’eccellenza.

Alle 19 in punto si aprirà anche al pubblico con il vero e proprio festival Xinus in cui i percorsi gastronomici di strada si uniranno alla degustazioni delle principali birre artigianali siciliane.

Protagonisti indiscussi della serata di venerdì saranno i Kimolia – una street band siciliana composta da 12 musicisti itineranti – che intratterrà il pubblico con le note delle hit evergreen internazionali a partire dalle 21:00. La seconda parte della serata sarà affidata al sound di DJ Lo Piccolo.

Sabato 5 agosto

Nelle serata di sabato 5, la piazza verrà trasformata in una vera e propria pista da ballo in cui gli ospiti potranno degustare le proposte del festival danzando a ritmo di musica, tra hit del momento e mood anni ’80 e ’90, proposte dal dj set Lo Piccolo, a partire dalle 19.

L’ultima serata, domenica 6 agosto, sarà dedicata allo show di Monsieur Barnaba e i Buskers. Impegnati nelle arti circensi, artisti e trampolieri si esibiranno tra il pubblico con performance di giocoleria e varie esibizioni di strada. Dj Lo Piccolo chiuderà la serata con la sua musica, dalle 22 fino a tarda sera.

