Nell’ottobre del 2022 venne arrestato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Siracusa per tentata concussione, nel marzo scorso, a seguito delle sue dimissioni da sindaco, era tornato in libertà.

La rinascita di Gianni

Sembrava chiusa la carriera politica di Pippo Gianni, che ha ricoperto vari ruoli, deputato nazionale, assessore e deputato regionale, invece, si è rimesso in pista, non ascoltando i consigli di chi gli diceva di ritirarsi, riuscendo a vincere le elezioni. Tornerà ad essere il sindaco di Priolo, la città del Polo petrolchimico, al centro di tanti interessi economici, le cui raffinerie sono diventate sito di interesse strategico per l’Italia.

Battuto Biamonte sul filo di lana

Sul filo di lana, ha sconfitto l’uscente presidente del Consiglio comunale, Alessandro Biamonte, sostenuto dal Pd e dal deputato regionale del Mpa, Peppe Carta. Più staccati Michela Grasso, moglie dell’ex sindaco Antonello Rizza, appoggiata da FdI, ultimo l’ex parlamentare Ars del M5S, Giorgio Pasqua. In serata, festa in piazza, con Gianni che ha ringraziato i suoi sostenitori.

Stefio si conferma sindaco a Carlentini

Giuseppe Stefio si è confermato sindaco di Carlentini, nel Siracusano. L’esponente del Pd, che si era candidato alle scorse Regionali, ha battuto Giovanni Condorelli, in rappresentanza del Centrodestra.

Buccheri con Caiazzo, Buscemi sindaco è Carbé

A Buccheri ha vinto Alessandro Caiazzo, che, correva da solo, non essendoci altri candidati in corsa, per cui il suo unico avversario era il quorum e ce l’ha fatta. Nell’altro Comune montano al voto, ha perso la sindaca in carica Rossella La Pira che ha ceduto lo scettro a Michele Carbè.

Prima sindaca a Portopalo

A Portopalo di Capo Passero ha vinto la candidata Rachele Rocca che ha sconfitto di pochi voti l’altra candidata donna Loredana Baldo, più staccato l’ex sindaco Giuseppe Mirarchi.

Conferme a Francofonte e Palazzolo

Riconferma per il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, che ha battuto la rivale Valentina La Rocca. Un secondo mandato anche per Salvatore Gallo, primo cittadino di Palazzolo, che ha staccato Francesco Magro.

Ballottaggio a Siracusa

Ballottaggio a Siracusa tra Ferdinando Messina, esponente della coalizione del Centrodestra e il sindaco uscente Francesco Italia. Dietro la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta. “Alla luce dei primi risultati, che vanno via via consolidandosi, sono largamente primo al ballottaggio e le liste che mi sostengono avranno certamente la stragrande maggioranza in Consiglio Comunale” ha detto Messina.