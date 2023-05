l'esito del voto nel ragusano

Le amministrative nel Ragusano si sono praticamente già chiuse ed i candidati sindaci di Modica, Ragusa, Acate e Comiso stanno già festeggiando.

Plebiscito per Cassì a Ragusa

A Ragusa, è stato rieletto con il 66%, Peppe Cassì, che aveva al suo fianco Cateno De Luca. “Ancora qui. Non so come ringraziarvi” ha scritto in un post il primo cittadino che governerà il capoluogo ibleo per altri 5 anni. Ha staccato gli altri candidati, Riccardo Schininà, candidato del centrosinistra, Giovanni Cultrera, esponente di Forza Italia e Fratelli d’Italia, e Sergio Firrincieli, appoggiato dalla sinistra radicale e dal M5S.

Una donna sindaco a Modica

A Modica c’è per la prima volta un sindaco donna: è Maria Monisteri, a capo di un fronte civico, vicino all’ex sindaco Abbate, che ha ottenuto il 66%, dietro c’è Ivana Castello, esponente di uno schieramento di Centrosinistra, al 20% e poi Nino Gerratana, nell’orbita di Fratelli d’Italia, anch’esso sostenuto da liste civiche, al 6%.

Schembari si conferma sindaca di Comiso

Riconferma per Maria Rita Schembari che si è attestata intorno al 72% contro il 27% di Salvo Liuzzo.

Ad Acate Fidone nuovo sindaco

Ad Acate ha vinto Gianfranco Fidone ha battuto la concorrenza, composta da Giovanni Di Natale Franco Raffo e Giovanni Caruso.

Affluenza in Sicilia

Si attesta al 56,39% il dato regionale dell’affluenza in Sicilia, dove si sono recati al voto gli elettori di 128 comuni. A esprimere la loro preferenza sono stati in 756.144. A Catania ha votato il 52,65% (-0,48%); a Siracusa il 55,02% (-0,27%); a Ragusa il 56,03% (-2,19%), a Trapani il 54,75% (-4,41%).

Il comune con più votanti in Sicilia è risultato Santa Domenica Vittoria, nel Messinese, in cui ha votato il 79,74 per cento; seguito da Cerda e Geraci Siculo, in provincia di Palermo, rispettivamente con il 77,13 e il 76,58 per cento. Quello in cui si sono registrati meno votanti, invece, è Sant’Angelo Muxaro, nell’Agrigentino, con solo il 28,90 per cento di votanti.