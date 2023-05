appuntamento tra 15 giorni

Si va verso il ballottaggio a Siracusa stando alle proiezioni delle sezioni scrutinate: nel complesso ce ne sono 123 ma i dati sembrano ormai consolidarsi. In testa, con circa il 30% c’è il candidato del centrodestra Ferdinando Messina. Segue al secondo posto, il sindaco uscente Francesco Italia al 27,8%, poi la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta al 18%, a seguire Bandiera al 8,2%.

“Sono al ballottaggio” dice Messina

“Alla luce dei primi risultati, che vanno via via consolidandosi, sono largamente primo al ballottaggio e le liste che mi sostengono avranno certamente la stragrande maggioranza in Consiglio Comunale. Chiedo ai cittadini di Siracusa di impegnarsi con me nelle prossime settimane per un profondo cambiamento nel governo della città” sono le prime parole di Ferdinando Messina

Gli altri candidati

Più staccati gli altri candidati, tra cui Giancarlo Garozzo, ex sindaco di Siracusa, esponente di punta di Italia Viva che si è presentato senza il simbolo di Renzi. E’ a capo di una coalizione civica che vede dentro 3 liste: Fuori Sistema, Grande Siracusa e Siamo Siracusa.

Roberto Trigilio, avvocato, con una breve esperienza amministrativa è l’alfiere di Cateno De Luca ed al seguito ha due liste: Nord chiama Sud e Trigilio Sindaco Sicilia Vera.

In corsa c’è anche l’ex vicepresidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico, nipote dell’ex sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Al suo seguito c’è una lista, Movimento Civico e Abdelaaziz Mouddih detto “Aziz”, ristoratore di Ortigia, sostenuto da Vespri Siracusani.

Stefio si conferma sindaco a Carlentini

Giuseppe Stefio si è confermato sindaco di Carlentini, nel Siracusano. L’esponente del Pd, che si era candidato alle scorse Regionali, ha battuto Giovanni Condorelli, in rappresentanza del Centrodestra.

Buccheri con Caiazzo, Buscemi sindaco è Carbé

A Buccheri ha vinto Alessandro Caiazzo, che, correva da solo, non essendoci altri candidati in corsa, per cui il suo unico avversario era il quorum e ce l’ha fatta. Nell’altro Comune montano al voto, ha perso la sindaca in carica Rossella La Pira che ha ceduto lo scettro a Michele Carbè.

Prima sindaca a Portopalo

A Portopalo di Capo Passero ha vinto la candidata Rachele Rocca che ha sconfitto di pochi voti l’altra candidata donna Loredana Baldo, più staccato l’ex sindaco Giuseppe Mirarchi.

Conferme a Francofonte e Palazzolo

Riconferma per il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini, che ha battuto la rivale Valentina La Rocca. Un secondo mandato anche per Salvatore Gallo, primo cittadino di Palazzolo, che ha staccato Francesco Magro.

Testa a testa a Priolo

Sfida più calda a Priolo anche per la valenza del Comune, che “ospita” buona parte delle imprese del Petrolchimico, tra cui le due raffinerie Isab Lukoil. Testa a testa tra Pippo Gianni e Alessandro Biamonte, sostenuto dal Pd. Più staccati Michela Grasso, esponente del Centrodestra, moglie dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, e Giorgio Pasqua, ex deputato regionale del M5S.

