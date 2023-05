Sono 14 i sindaci eletti nei comuni coinvolti nelle Amministrative 2023 in provincia di Agrigento. Vito Clemente è il nuovo sindaco di Menfi, a Licata Angelo Balsamo torna a guidare il Comune dopo 10 anni, mentre a Sambuca il nuovo sindaco è Cacioppo.

Gli altri sindaci eletti nell’Agrigentino

A Burgio vittoria per Vincenzo Galifi, a Calamonaci vittoria per Pellegrino Spinelli, a Castrofilippo sindaco Gioacchino Baio, a Cianciana successo per Francesco Martorana, a Grotte eletto Alfonso Provvidenza, a Joppolo Giancaxio Domenico Migliara, a Lucca Sicula primo cittadino sarà Salvatore Dazzo, a Ravanusa vittoria per Salvatore Pitrola, a San Giovanni Gemini Dino Zimbardo, Sant’Angelo Muxaro sindaco sarà Angelo Tirrito e Santo Stefano Quisquina: Francesco Cacciatore.

Otto sindaci eletti nell’Ennese

Otto sindaci eletti in provincia di Enna. Il nono, quello di Piazza Armerina, si deciderà al ballottaggio. A sfidarsi saranno Nino Cammarata e Massimo Di Seri, entrambi di area centrodestra. Di Seri, che ha ottenuto il 21,71% dei voti, è sostenuto da Forza Italia, Dc e Sud chiama nord. Cammarata, che ha conquistato il 32,35% dei consensi, può contare sul sostegno di Udc e Fratelli d’Italia. Sconfitto il candidato del Pd, Mauro Di Carlo. Ecco i sindaci eletti negli altri otto comuni ennesi.

Aidone: Annamaria Raccuglia; Assoro: Antonio Licciardo; Barrafranca: Giuseppe Lo Monaco; Catenanuova: Antonio Impellizzieri; Cerami: Silvestro Chiovetta; Gagliano Castelferrato: Giuseppe Baldi; Leonforte: Piero Livolsi; Troina: Alfio Giachino.

Cinque i sindaci eletti in provincia di Caltanissetta

Cinque sindaci eletti negli altrettanti comuni al voto per le elezioni comunali in provincia di Caltanissetta. A Delia ad avere la meglio è stato Gianfilippo Maria Bancheri, a Milena Claudio Cipolla ha vinto il “derby” dei Cipolla, a Montedoro vittoria in clamorosa rimonta per Renzo Bufalino, a Riesi trionfa Salvatore Sardella, mentre a Sutera il primo cittadino è Giuseppina Catania. In questa provincia nessun ballottaggio previsto e tutti i sindaci già eletti al primo turno.

