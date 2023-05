le amministrative a siracusa



Un vero colpo di scena si è abbattuto sulle elezioni a Siracusa, capace di scompaginare tutti i piani e le proiezioni politiche: l’ingresso della lista Noi per la città, connessa alla candidatura a sindaco di Francesco Italia, è tra quelle che hanno superato lo sbarramento del 5%.

Cambia la mappa del Consiglio comunale

Il riesame dei voti ha permesso di far rientrare questa lista nella ripartizione dei 32 seggi al Consiglio comunale di Siracusa e conseguentemente avrebbe abbassato la soglia della coalizione del Centrodestra, non più sopra il 50 per cento, che, fino a poche ore fa, avrebbe garantito la maggioranza anche su un ipotetico successo di Italia al ballottaggio dell’11 e del 12 giugno contro Ferdinando Messina.

“Premio di maggioranza è adesso sbloccato” dice Italia

“Mi fa molto piacere – dice a BlogSicilia il candidato sindaco di Siracusa Francesco Italia – tanto più che nella lista Noi per la città c’è uno dei candidati al Consiglio comunale tra i più votati in assoluto, per cui sarebbe stato difficile spiegarlo agli elettori ma non è accaduto. Sotto il profilo del nuovo Consiglio comunale, la lista offrirà persone valide. In ogni caso, questo ingresso non blocca più il premio di maggioranza in caso di mio successo e questo, sotto l’aspetto politico è una notizia molto importante”.

“Mia lista è la più votata”

Ma le sorprese in questo folle pomeriggio politico non sono finite, perché, stando a questi nuovi conteggi ed allo stesso primo cittadino uscente, la lista Francesco Italia sindaco sarebbe la più votata, scalzando Fratelli d’Italia.

“La lista Francesco Italia sindaco – aggiunge a BlogSicilia Francesco Italia – è la più votata in assoluto in tutta la città, più dei partiti tradizionali. E’ un segnale che interpreto in modo positivo”.

Le 9 liste che hanno superato la soglia del 5%

Sono adesso 9 le liste capaci di superare la soglia di sbarramento: Fratelli d’Italia, Movimento per l’autonomia, Forza Italia ed Insieme, per quanto concerne la coalizione di Centrodestra; Francesco Italia sindaco, Noi per la città, legate all’uscente Italia; Fuori sistema per Siracusa, che ha sostenuto l’ex sindaco Giancarlo Garozzo; il Pd, che ha appoggiato la candidatura di Renata Giunta; Edy Bandiera sindaco, connessa all’ex assessore regionale all’Agricoltura.