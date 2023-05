Trantino parla da sindaco di Catania, “Su programma c’è continuità con Pogliese”

29/05/2023

Il candidato del centrodestra per la carica di sindaco di Catania Enrico Trantino parla da primo cittadino. Le proiezioni lo danno ampiamente in vantaggio con un dato oltre il 60%.

“Io desidererei che la smettessero di parlare di continuità o discontinuità. Ho sempre detto che dal punto di vista programmatico non ho alcuna difficoltà a parlare di continuità. Sfido chiunque a dire che quel programma non andasse bene. Poi chiaramente ci sono stati alcuni incidenti di percorso non determinati da noi, dal sindaco Salvo Pogliese, che hanno inciso sul rapporto tra l’amministrazione e la città perché è mancato il sindaco”. Così il candidato a sindaco del centrodestra a Catania, Enrico Trantino, sulle proiezioni di voto alle Comunali.

“Comizio è stato atto d’amore governo per Catania”

“Non posso dirlo, non lo so… Ma presumo abbia pesato tanto perché ci ha dato l’immagine non soltanto di un gruppo coeso ma soprattutto di un governo che ha dato una dimostrazione d’amore per la città”. Così il candidato a sindaco del centrodestra a Catania, Enrico Trantino di FdI, rispondendo a una domanda dei giornalisti su quanto abbia influito sul voto il comizio per la chiusura della sua campagna elettorale con, tra gli altri, il presidente del consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Musumeci, “Schiacciante vittoria di Trantino a Catania”

“La schiacciante vittoria di Enrico Trantino a Catania riconsegna la guida della città al centrodestra. Lo stesso risultato, raggiunto in tutta Italia, conferma il generale gradimento della linea del governo da parte degli italiani. Ad Enrico Trantino le mie più sincere congratulazioni, ai candidati al Consiglio comunale un grande in bocca al lupo!”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Caserta, “Ho chiamato Trantino per congratularmi con lui”

“I dati sono questi e il risultato è abbastanza chiaro. Noi siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto e comincia da qua un percorso” per “un’alternativa forte” e “siamo fiduciosi, determinati e tenaci”. Lo ha affermato il candidato sindaco di centrosinistra e M5s nel capoluogo etneo.

Maurizio Caserta, intervenendo a Telecolor, aggiungendo di avere “chiamato l’avvocato Enrico Trantino per congratularmi, ma non sono riuscito a parlare ancora con lui”. Le proiezioni danno il candidato di FdI a primo cittadino del centrodestra a oltre il 66%.

“La città – ha aggiunto Caserta – ha tributato all’offerta politica del centrodestra una maggioranza ampia ed è giusto che governino. E’ una fisiologia della società, della politica. Noi siamo parte di questa fisiologia”.

Ed ha sottolineato “Il nostro è l’inizio di un percorso: non possiamo disperdere questa ricchezza che è stata messa in campo in questi mesi di idee, suggerimenti, suggestioni e risorse. Poco tempo per costruire un’idea politica solida e perfettamente riconoscibile, ma noi siamo qui e non ce ne andiamo. Siamo nella società e nel consiglio comunale e cominciamo un percorso che sarà molto bello”.

Caserta ha chiosato: “Gli elettori hanno sempre ragione e capiscono sempre tutto e apprezzano quello che c’è da apprezzare. C’è un modello di ‘idea Catania’, che è stata presentata anche dal presidente del Consiglio, e se hanno apprezzato avranno avuto delle ragioni per apprezzarlo”.