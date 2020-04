Altri sette pazienti e sei operatori guariti da Covid19 all’Irccs Oasi Maria SS. di Troina. Nella giornata di oggi sono stati infatti notificati all’Istituto, dal Laboratorio di Virologia del Policlinico di Catania, i risultati del secondo tampone consecutivo effettuato su alcuni pazienti e operatori della struttura.

A comunicare la notizia dell’esito della guarigione di altri ospiti della struttura e operatori sanitari la Direzione Sanitaria dell’Istituto. Un risultato che fa ben sperare se si considera che ad oggi i guariti salgono complessivamente a 17. Un numero significativo al quale bisogna aggiungere ulteriori risultati che arriveranno nei prossimi giorni a seguito delle numerose negativizzazioni avvenute nei giorni scorsi sia sui pazienti che sugli operatori.

Venerdì scorso le dimissioni ospedaliere, dall’Ospedale Umberto I di Enna, del presidente dell’Irccs Oasi, Don Silvio Rotondo, il quale è clinicamente guarito, sta bene ed è all’interno della struttura dove sta già osservando il previsto isolamento obbligatorio. La Direzione Sanitaria dell’Istituto continuerà a seguire l’evoluzione clinica dei propri pazienti e confida nella notifica di ulteriori guarigioni.

Ad oggi il quadro dei contagi nella struttura è decisamente migliorata e l’emergenza sanitaria è sostanzialmente contenuta. Complessivamente dei 172 contagiati tra pazienti e operatori, ad oggi abbiamo: 83 positivi, 524 negativi e 17 guariti.

Intanto è confermata la guarigione anche del sindaco Fabio Venezia “Quella del contagio da covid19 è stata un’esperienza che mi ha molto provato, non soltanto a livello fisico – aggiunge Venezia, sindaco sotto scorta per le sue denunce antimafia per infiltrazioni nei pascoli dei Nebrodi – ma anche sotto il profilo psicologico. Non è stato per nulla facile convivere con un virus molto pericoloso, che rapisce le tue forze fisiche e può provocare anche la morte, mentre si porta sulle spalle il peso della responsabilità di amministrare una comunità e di gestire nel momento più difficile una gravissima emergenza sanitaria. Ho avuto anche io, come tanti altri, paura e molta preoccupazione. Ma- osserva Venezia – la vostra vicinanza è stata fondamentale per superare i momenti più difficili e ritrovare la forza per continuare a combattere giorno dopo giorno per sconfiggere questo nemico invisibile. Anche dal letto ho cercato quotidianamente di fare il mio dovere e di dare una mano nella gestione dell’emergenza. I miei più stretti collaboratori sono stati eccezionali in quei giorni difficilissimi a tenere testa raddoppiando gli sforzi e facendo fronte alle tante difficoltà. Grazie di cuore a tutti voi per il vostro affetto e la vostra solidarietà che mi hanno molto commosso e che non dimenticherò mai. Abbiamo tantissimi progetti in cantiere per il territorio – conclude il sindaco di Troina – e da domani si riparte con ancora più forza d’animo e passione! Un abbraccio ideale a tutti voi!”.