Si è insediato all’Irccs Oasi di Troina il Dott. Giuseppe Murolo, in qualità di nuovo commissario regionale per l’emergenza sanitaria su nomina, con apposito decreto, dell’Assessore Regionale della Salute, On. Ruggero Razza.

Murolo sarà di affiancamento e supporto alla Governance sanitaria dell’Istituto con particolare riferimento alla gestione e organizzazione in campo igienico e sanitario.

Un provvedimento che scaturisce a seguito dell’avversità sanitaria nell’Istituto che ha già riscontrato cinque casi di contagio da Covid-19 e il diffuso allarme sociale che si è generato nel territorio.

Inoltre, anche per la necessità di affiancare la struttura sanitaria che opera nel campo della disabilità intellettiva e rafforzarla sotto il profilo organizzativo. Un provvedimento analogo che segue quello già adottato sabato scorso per l’Istituto Neurolesi ‘Bonino Pulejo’ di Messina”, dove è stato chiamato in qualità di commissario per l’emergenza il dottor Salvatore Scondotto.

Oggi pomeriggio il primo incontro tra il dottor Giuseppe Murolo e i vertici del centro medico per appurare allo stato attuale la realtà e la situazione dell’Oasi di Troina, e per definire meglio, nell’ambito di una collaborazione allargata tra Istituto, ASP e Regione, ulteriori misure di contenimento del virus.

Il nuovo commissario è un dirigente regionale e responsabile del servizio di “Qualità, Governo clinico e Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente” che fa capo al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE).

La durata dell’incarico del nuovo commissario, svolto a titolo gratuito, sarà corrispondente a quella dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso e fino al 31 luglio di quest’anno, salvo ulteriori proroghe.

Oggi, intanto, la Regione ha deliberato la dichiarazione di zona rossa per due interi comuni dell’isola a causa dei numerosi casi di contagio a Salemi nel Trapanese e ad Agira nel territorio Ennese proprio come l’Oasi che sorge a Troina