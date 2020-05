Stamattina si è svolto un sopralluogo dell’assessore Marco Falcone lungo il tratto della strada statale 117 Centrale Sicula. Alle lamentele dell’assessore sulla mancata consegna di un tratto di strada di vitale importanza per il territorio Anas ha messo in evidenza come lo stesso assessore “era stato preventivamente messo a conoscenza delle cause che impediscono, ad oggi, l’apertura del tratto di strada statale 117 ‘Centrale Sicula’”.

In particolare Anas sottolinea che “le opere civili del lotto della statale Centrale Sicula compreso tra il km 32,000 e il km 38,700 sono state ultimate nello scorso mese di marzo, ma occorre portare a termine gli interventi sugli impianti tecnologici in galleria, inclusa l’installazione dei pannelli a messaggio variabile e della segnaletica luminosa. La fornitura di tali dispositivi è stata fortemente rallentata a causa dell’emergenza Covid-19 che ha avuto conseguenze negative sull’intero sistema produttivo e, pertanto, l’installazione potrà essere completata entro la metà del prossimo mese di giugno. Stupiscono inoltre le affermazioni dell’assessore in merito al fatto che le attività propedeutiche all’apertura – ovvero i collaudi statici, l’attivazione della fornitura elettrica e gli adempimenti in materia antincendio – avrebbero potuto essere svolte mesi fa.I collaudi statici, infatti, possono essere eseguiti soltanto dopo il completamento delle opere civili, avvenuto nel mese di marzo.

L’attivazione della fornitura elettrica, invece, può avere luogo soltanto in seguito all’installazione e alla successiva certificazione della cabina elettrica, avvenuta il mese scorso”.

Anas ha inoltre già attivato le procedure per gli adempimenti in materia antincendio presso il Comando dei VV.FF. di Enna che potranno essere completate solo a seguito dell’ultimazione degli impianti da parte dell’impresa esecutrice.

Tali attività saranno portate a termine entro la prima metà del mese di giugno consentendo pertanto nel rispetto della Legge l’apertura al traffico del tratto entro la fine dello stesso mese.