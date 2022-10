Il cappellano con un precedente

Si terrà, domani, nel carcere di Agrigento, l’interrogatorio di fra’ Rosario Buccheri, il francescano che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, cappellano del carcere di Enna, arrestato dalla Polizia penitenziaria mentre consegnava un panetto di 80 grammi di hashish a un detenuto.

La condanna per furto nel 1992

Il frate è assistito dall’avvocato Nino Grippaldi, del foro di Catania e dovrà rispondere al pm Domenico Cattano che guida l’inchiesta. La sua nomina a cappellano della Casa circondariale di Enna “Luigi Bodenza” sarebbe stata caldeggiata dai frati francescani del provinciale. Fonti interne alla diocesi raccontano che Buccheri appena arrivato ad Enna aveva ricevuto l’incarico direttamente dal vescovo, Rosario Gisana. Un incarico delicato che non aveva tenuto conto di una condanna, passata in giudicato nel 1992, per furto di materiale militare e di una recidiva mentre Buccheri era carabiniere. Per questo l’Arma lo aveva licenziato.

Le indagini sui pizzini

Il francescano, al quale è stato sequestrato un computer, che potrebbe rivelare tante cose, dovrà spiegare quei “pizzini”, fittamente scritti, disseminati nella sua stanza nel convento di San Francesco e le tante armi ritrovate. Tra le cose sequestrate, al vaglio degli inquirenti, una moltitudine di munizioni per una calibro 9×21 ma nessuna pistola.

I fatti ambigui nel carcere

Negli scorsi mesi si sono registrati fatti nuovi per il carcere ennese, giochi di artificio a notte fonda e macchine in corsa attorno al perimetro del carcere con musica neomelodica a tutto volume. Il carcere di Enna, che fino a 15 anni fa aveva ospitato detenuti condannati per mafia, da anni è un istituto tranquillo. Oggi, invece, ospita appartenenti al clan Santapaola, declassati a detenuti comuni, che potrebbero avere fatto la differenza. A questo, le indagini ancora in corso, dovranno dare risposta.

Chi è il cappellano arrestato

È un francescano, appartenente all’ordine dei frati minori conventuali, Rosario Maria Buccheri, 59 anni, arrestato ieri dentro il carcere di Enna subito dopo avere dato un panetto di hashish ad un detenuto, anche lui arrestato. Buccheri è un ex carabiniere. Era stato ordinato nel 2002 dal cardinale di Palermo, Salvatore De Giorgi ed ha vissuto da francescano nei conventi di Termini Imprese, prima, e di Alcamo dopo. Era stato il vescovo Rosario Gisana a incaricarlo come cappellano del carcere di Enna all’inizio di quest’anno. In una nota, il vescovo Gisana, esprime il suo “rammarico e dolore per la triste vicenda he vede coinvolto un uomo di chiesa”, confidando, conclude la nota, diffusa dalla diocesi, nell’operato della giustizia perché presto si possa fare chiarezza.