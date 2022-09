Era docente della Scuola Aleteia

Tragedia nella notte in località Porta di Ianniscuro ad Enna. Una giovane psicoterapeuta di Riposto, in provincia di Catania, è morta precipitando sul fondo di un dirupo. La donna si chiamava Graziella Santoro, aveva 30 anni ed era docente della Scuola Aleteia di Enna.

Secondo le prime informazioni la giovane, sposata e figlia di un medico di Riposto, si trovava in compagnia di alcuni colleghi quando sarebbe precipitata in un dirupo.

Il lutto della scuola

“Questa separazione, così prematura e inaspettata, ci sconvolge e ci fa interrogare sgomenti e perplessi, sul senso della vita e della morte – scrive il professore Tullio Scrimali, direttore della scuola Aleteia di Enna – . Ognuno dovrà trovare la propria personale risposta, nel suo cuore e nella sua mente. Graziella, però, vivrà in Aleteia per sempre perché le dedicheremo una classe a ricordo imperituro della sua meravigliosa presenza, come Allieva e come Docente. Ciao, Graziella”. Tutte le attività delle Scuole Aleteia, in segno di lutto, sono state sospese.

Tragedia sfiorata nel Palermitano

Tragedia sfiorata nel Palermitano. Pochi giorni fa un’anziana è scivolata ed ha rischiato di finire burrone. E’ accaduto la settimana scorsa a Cefalù, per l’esattezza lungo la strada che conduce a Gibilmanna. Una settantenne, per cause in via di accertamento, è scivolata dal bordo della strada e rischiava di finire in un fossato. La donna è riuscita a lanciare l’allarme e nel contempo si è tenuta aggrappata ad un cumulo di sterpaglie. Ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno recuperata con l’ausilio dei carabinieri.

’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alla due di notte. Secondo quanto ricostruito della vicenda la stessa settantenne, nonostante si trovasse nel precipizio, comunque ha avuto la forza con una mano di chiamare i soccorsi. Cosa ci facesse a quell’ora in quella strada non è dato sapersi. Con l’altra mano è riuscita ad evitare di scivolare lungo il fossato. A complicare tutto il fatto che avesse un fisico molto robusto e quindi non è stato facile per i soccorritori imbracarla e riportarla sulla sede stradale. Comunque è stata trovata in buona condizioni di salute.

Episodio simile nel Catanese

Nel Catanese appena tre settimane fa un anziano è caduto in un fossato. Ad intervenire a Linguaglossa l’elicottero dei vigili del fuoco “Drago 146” in servizio nel reparto volo di Catania. F.S., di 81 anni, era intento a raccogliere origano, quando è scivolato in un burrone. Lui stesso è riuscito a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo e una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale del comando provinciale di Catania. L’uomo fu recuperato e trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania non in pericolo di vita.