Via alla gara per affidare i lavori di messa in sicurezza della Strada provinciale 6, all’altezza del chilometro 7+500, nel territorio di Villarosa, nell’Ennese. Lo rende noto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani a capo della Struttura commissariale anti dissesto idrogeologico.

Lavori per quasi 500 mila euro

In quel tratto, per una lunghezza di oltre quaranta metri, ha ceduto il muro di sottoscarpa di un tornante e la frana rischia di coinvolgere sempre più la carreggiata. L’importo dell’appalto è di 490 mila euro, ultimo tassello di un iter i cui passaggi sono stati costantemente curati dagli uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Maurizio Croce. L’intervento che presto sarà affidato riveste particolare importanza poiché l’arteria costituisce l’unica via di fuga dal paese e, inoltre, consente l’ingresso e l’uscita dalla popolosa frazione di Villapriolo.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura di contenimento in cemento armato che assicuri nuovamente solidità al curvone dissestato. Oltre alla sistemazione del manto stradale saranno creati nuovi tracciati idonei a raccogliere le acque piovane, scongiurando così nuovi fenomeni di erosione del terreno. “Prosegue l’attenzione della Regione – dice Schifani – per quelle arterie stradali classificate come secondarie e la cui manutenzione, di competenza delle ex Province, rischia di restare trascurata per un tempo senza fine, mettendo sempre più a rischio l’incolumità degli automobilisti. Una situazione inaccettabile che affronteremo, ovunque ci sia bisogno, con grande senso di responsabilità, facendo sempre la nostra parte”.

Riapre con 4 giorni di anticipo lo svincolo di Irosa

Intanto è stata riaperta la rampa in uscita direzione Catania dello svincolo autostradale di Irosa. Ad annunciarlo è la giunta dell’Unione Madonie, guidata dal presidente Pietro Macaluso.

Lavori finiti in anticipo

Il rappresentate dell’unione dei comuni madoniti, dopo la riapertura dello svincolo dell’autostrada Palermo-Catania A19, “ringrazia la Città Metropolitana di Palermo e l’impresa esecutrice dei lavori per avere anticipato i tempi previsti”. La chiusura temporanea era prevista dal 15 dicembre al 24 dicembre. Come auspicato dall’Unione Madonie, con quattro giorni di anticipo la viabilità torna alla normalità a vantaggio dei viaggiatori e per coloro che in questi giorni di festa raggiungeranno le Madonie.

Cosa aveva comunicato l’Anas

L’Anas aveva reso noto che “…fino a sabato 24 dicembre, lungo l’autostrada A19 ‘Palermo-Catanià, rimarrà chiusa la rampa in uscita allo svincolo di Irosa per i veicoli provenienti da Palermo”, precisando che che il provvedimento dà seguito a una richiesta giunta dalla città metropolitana di Palermo, finalizzata all’esecuzione d’interventi di manutenzione su una strada di propria competenza”. Ora lo svincolo è stato riaperto.