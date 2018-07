nel giorno del 26° anniversario

L’associazione culturale Arcobaleno di Leonforte (Enna) organizza un sit up in onore e ricordo delle vittime di via D’Amelio nel 26° anniversario della strage.

La manifestazione avrà luogo a Leonforte, in Largo Emanuela Loi, dalle 18,30 alle 20,30.

Per la cerimonia è stato inviato formale invito alle Autorità e Rappresentanze Istituzionali Nazionali e Regionali nonché in particolare al ministro dell’Interno, Matteo Salvini per l’adesione e per la conferma della partecipazione.

Programma

ore 18,30 – ritrovo in Largo Emanuela Loi a Leonforte

ore 19,00 – saluto alle autorità ed ai partecipanti

ore 19,45 – saluto delle autorità

ore 20,30 – testimonianze

ore 20,30 – posa corona commemorativa