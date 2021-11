Dermatologo, era dirigente presso l’Asp di Enna

Lutto nel mondo della Democrazia Cristiana nuova. E’ deceduto, all’età di 60 anni, il commissario cittadino della Dc ad Enna, il dottor Federico Amato. Dermatologo, era dirigente presso l’Asp di Enna. In passato era stato dirigente medico di dermatologia, in servizio presso l’ospedale Umberto I e segretario aziendale della Cisl Medici per l’Asp di Enna.

Il cordoglio di Cuffaro

“Esprimo tutto il mio profondo dolore per la morte del dott. Amato, un professionista che in questi anni si era contraddistinto per la sua abnegazione e senso del dovere e che aveva deciso di intraprendere l’avventura con la Democrazia Cristiana portando tutto il suo entusiasmo – dichiara il commissario regionale della Dc Totò Cuffaro -. In questo triste momento, il mio pensiero va ai suoi familiari”.

Enna a lutto

Cordoglio viene espresso da Stefania e Gaetano Fazzi, consiglieri comunali della Dc ad Enna.

Sui social tanti i messaggi di colleghi e amici. “Persona per bene, sempre col sorriso e disponibile con tutti. Riposa in pace caro Federico”, scrive un amico. “Sentiti condoglianze alla famiglia per la scomparsa di questo galantuomo persona di inestimabile valore sempre affettuoso e disponibile nei riguardi del prossimo. RIP”, aggiunge un altro.

“Per tutti noi è stato un esempio di dedizione, passione e attaccamento al servizio ed alla professione, senza mai far mancare il sorriso e la disponibilità! Ci mancherai caro Federico!”. Queste le parole del collega e amico Mauro Sapienza.

Il cordoglio della Cisl

“Tutta la funzione pubblica della Cisl di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, manifesta il proprio cordoglio attonita e incredula per la prematura dipartita dell’amico sincero e sempre disponibile collega, nonché segretario della Cisl medici di Enna, Dott. Federico Giulio Amato.

Vicino alla famiglia ed ai suoi cari ci uniamo al loro dolore per questa grave perdita. Porgiamo sentite condoglianze alla famiglia”.