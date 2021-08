Sul posto personale dell'Anas e forze dell'ordine

Una persona è morta in un incidente tra un veicolo e un furgone, all’altezza del km 11 della strada statale 117 Bis “Centrale Sicula” a Enna. In azione personale dell’Anas e forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile.

Traffico veicolare temporaneamente sospeso

Il traffico è stato temporaneamente chiuso mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dello scontro.

Le iniziative di Anas per una guida sicura

