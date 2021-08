gli impatti

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera a Viagrande.

A perdere la vita un uomo di 57 anni a bordo di uno scooter.

Altro incidente in Puglia: muore giovane di Ustica nel Leccese

Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale Viagrande-Monterosso Etneo (CT), all’altezza di via Garibaldi, nei pressi con la traversa via Sandro Pertini. Lo scontro è avvenuto tra un motociclista e un’autovettura, in direzione della frazione di Monterosso. A perdere la vita un uomo di 57 anni che viaggiava a bordo di uno scooter, che per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Peugeot 207.

La dinamica è da chiarire

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Viagrande, i carabinieri della compagnia di Acireale, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La sua identità, al momento, non sarebbe ancora nota. Accertamenti per determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Muore giovane di Ustica in Puglia

Un giovane di Ustica (PA), Gabriele Trovatello di 22 anni, è morto in un incidente in provincia di Lecce. Era a bordo della sua Toyota Yaris, poco prima delle 4, stava rincasando dopo il lavoro quando è rimasto coinvolto nel sinistro. L’incidente si è verificato sulla provinciale 242, che collega Specchia ad Alessano. Tornado verso casa ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase. Al termine degli accertamenti e dei sopralluoghi, la salma sarà consegnata ai familiari.

Automobilista fugge dopo incidente a Palermo, denunciato

Tre giorni fa un palermitano di 29 anni è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava a bordo di una vettura che ha avuto un incidente in corso Tukory a Palermo. Anziché accertarsi delle condizioni dell’altro automobilista è fuggito.

I carabinieri chiamati da alcuni testimoni hanno iniziato un lungo inseguimento, concluso in via Paruta. L’auto dei militari è riuscita a bloccare la vettura in fuga e portare in caserma il giovane che è stato identificato e denunciato.