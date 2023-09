Statale 117 Nord-Sud, manca tratto ennese, Pd, “Regione metta risorse per opera”

Redazione di

30/09/2023

Verso completamento tratto per Nicosia

Manca pezzo di 29 km per Leonforte

Lo studio di fattibilità dell’Anas

Circa un miliardo, “ma le risorse ci sono”

Mettere a disposizione delle risorse per il completamento della Statale 117, nota come Nord-Sud , capace di legare la zona tirrenica dell’isola, da Santo Stefano di Camastra, con l’area mediterranea, a Gela. La richiesta, espressa all’Ars, è stata del deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, come riportato sul quotidiano online ViviEnna Manca, infatti, il tratto centrale, che interessa il territorio ennese, o meglio una buona parte di esso. Infatti, come ha spiegato il deputato Ars del Pd, nella sua interrogazione all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, sarà completato il tratto tra Mistretta e Nicosia, ricadente nei lotti B, che sono finanziati.“Per completare l’opera manca il tratto, pari a 29 km, che arriva allo svincolo di Mulinello sulla A19 passando per Leonforte” spiega Venezia che, però, aggiunge: “a quel punto, occorrerebbe realizzare una bretella per collegare lo svincolo di Mulinello con la strada verso Valguarnera e Piazza Armerina”. L’aspetto paradossale è che se agli estremi gli interventi sono finiti èPer questi 29 km mancanti, facenti parte dei lotti C, è in corso uno studio di fattibilità da parte dell’Anas, visto che il vecchio progetto venne definito superato dal Governo Conte 1. “Dalle informazioni in mio possesso – spiega il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia – l’Anas completerà lo studio in circa sei mesi ma, contestualmente, l’amministrazione regionale deve trovare le risorse allo scopo di metterlo subito in gara”.Ma quanti soldi servono? “Sono necessari tra gli 800 milioni ed il miliardo di euro per i lavori dei lotti C ma dobbiamo reperirli senza tenere conto del Pnrr, che non può finanziare strade. A disposizione ci sono i fondi complementari, del resto si sta definendo la programmazione 2021-2027, c’è l’accordo di programma rafforzato con l’Anas, per cui ci sono le condizioni per avere le risorse e la Regione deve prendersi l’impegno a mettercele per completare l’opera. In questo modo, avendo a disposizione i fondi, è possibile programmare gli interventi a partire dal 2024”. Nel corso del suo intervento all’Ars, Venezia ha lanciato una stoccata al Governo Crocetta, responsabile di aver tolto i fondi per il completamento della Nord-Sud, in quel periodo ammontanti a circa 300 milioni di euro.