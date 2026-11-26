Cna, Seac Esco e L&B Capital insieme per la riqualificazione degli edifici

Si rafforza in Sicilia la rete di sostegno alle imprese impegnate nella transizione energetica. Da Enna arriva infatti un segnale concreto per artigiani, Pmi e operatori del settore delle costruzioni: Cna Sicilia, Seac Esco e L&B Capital Sgr hanno avviato una collaborazione strategica finalizzata a favorire la riqualificazione energetica degli edifici e a rendere più semplice l’accesso agli strumenti incentivanti previsti dal Conto Termico.

Il convegno ad Enna

L’annuncio è arrivato nel corso del convegno “Transizione energetica e riqualificazione degli edifici: le principali novità e caratteristiche del Conto Termico”, ospitato nella sede della Cna di Enna. Un appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali, esperti del settore e imprenditori per fare il punto sulle opportunità offerte dalle politiche di efficientamento energetico in una fase cruciale per il sistema produttivo regionale.

Firmato un protocollo d’intesa

Tra i relatori figuravano Maria Rita Sofi, responsabile dell’Ufficio politiche energetiche di Cna Nazionale, e Diego Prati, responsabile nazionale Cna Installazione e Impianti, che hanno illustrato il quadro normativo aggiornato e le modalità di utilizzo degli incentivi messi a disposizione dal Conto Termico per favorire interventi di riqualificazione e riduzione dei consumi energetici. Momento centrale della giornata è stata la presentazione e la firma del Protocollo d’Intesa tra Cna Sicilia e Seac Esco. L’accordo, illustrato dal cofondatore e presidente di Seac Esco, Fabio Calarca, insieme a Cristian Pulisano di L&B Capital SGR, punta a creare un percorso di accompagnamento per le imprese che intendono investire in sostenibilità, innovazione e riduzione dei costi energetici.

“La firma di questo protocollo con Seac Esco rappresenta un passo strategico per la nostra Confederazione”, ha dichiarato il presidente di Cna Sicilia, Filippo Scivoli. “La transizione energetica non deve essere un peso per le Pmi, ma una concreta opportunità di crescita e competitività. Grazie a questa sinergia mettiamo a disposizione delle imprese associate un partner qualificato capace di guidarle tra incentivi, Conto Termico e riqualificazione edilizia, trasformando gli adempimenti normativi in vantaggi economici reali”.

Dello stesso avviso Salvatore Antonio Cannavò, presidente di Cna Costruzioni Sicilia, che ha sottolineato il valore strategico della collaborazione per il comparto edilizio. “Le costruzioni sono al centro della sfida della sostenibilità. Con questo accordo vogliamo fornire alle imprese strumenti tecnici e finanziari adeguati per rigenerare il patrimonio edilizio esistente. Lavorare in rete con Esco specializzate significa intercettare le risorse disponibili e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione”.

Durante il convegno sono state inoltre presentate esperienze aziendali di successo attraverso gli interventi di Andrea Tassone, presidente di Cna Digitale Catania per Tecnolive, e di Giampiero Marchetti per Lumyra Energy, esempi concreti di come innovazione tecnologica ed efficienza energetica possano diventare leve di crescita per le imprese.

L’iniziativa conferma la volontà di Cna Sicilia di affiancare il sistema produttivo regionale in un percorso sempre più orientato alla sostenibilità, all’innovazione e alla competitività, facendo della transizione energetica non un obbligo, ma una reale opportunità di sviluppo per l’economia dell’Isola.