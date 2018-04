è rettore dell'università kore di enna

Il rettore dell’Università Kore, Giovanni Puglisi, è stato eletto all’unanimità presidente del coordinamento regionale, il Crus, che riunisce gli atenei di Palermo, Catania, Messina ed Enna. Il prof. Puglisi è rettore della Kore dal 2011.

Succede nella presidenza del Crus al rettore di Messina, Pietro Navarra, recentemente eletto parlamentare nazionale.

Puglisi annuncia “importanti novità nel funzionamento del coordinamento regionale”. “Innanzitutto – sottolinea –

estenderemo per la prima volta la partecipazione ai rappresentanti degli studenti, un risultato cui personalmente

tengo moltissimo”. Nell’ottica del maggiore coinvolgimento possibile, saranno inoltre ascoltati sistematicamente anche i

direttori generali delle quattro università. Naturalmente parteciperà alle riunioni, come per legge, il presidente della

Regione o un assessore da lui delegato.

“Il dialogo con il governo e con il parlamento siciliano – chiosa Puglisi – è essenziale per condividere scelte strategiche e soluzioni”.

I fronti su cui dovrà operare il Crus, annuncia il neo presidente, sono tanti, a cominciare dalla valorizzazione dell’offerta formativa degli atenei siciliani, all’implementazione del diritto allo studio, fino alle questioni relative alle risorse finanziarie per la didattica, la ricerca e le strutture, incluse quelle sanitarie.

Al Crus spettano i pareri preliminari su tutto quanto concerna la programmazione universitaria nell’Isola.