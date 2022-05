Lo chef tedesco e il suo legame con Palermo

“A casa, per mia moglie, cucino. E lo faccio con amore, perché penso che una delle più belle cose che puoi fare per dimostrare i tuoi sentimenti è cucinare qualcosa per le persone che ami”. Heinz Beck ha partecipato all’ultima puntata di Casa Minutella, che per l’occasione si è trasferita a Expocook, la rassegna internazionale che si tiene a Palermo sino al 12 maggio.

Beck, “a Palermo vengo spesso, mia moglie è nata qui”

Heinz Beck ha raccontato anche del suo particolare legame con Palermo e la Sicilia: “Vengo da più di vent’anni regolarmente a Palermo perché mia moglie è di Palermo”, ha raccontato lo chef tedesco, che in carriera ha ottenuto 8 stelle Michelin. Per Heinz Beck va ricordato che “non si può scegliere il luogo in cui si nasce, ma si può scegliere quello in cui stare. Anche le persone con cui decidiamo di condividere la vita sono un luogo della nostra anima. Resto qui, dove sono sposato, accanto a una donna straordinaria che mi ha insegnato il valore della famiglia e grazie alla quale ho compreso meglio, e con maggiore profondità, cos’è la cucina italiana. Qui io sono a casa”. E’ il pensiero di Beck rispetto all’Italia.

Gran parte del suo successo, Heinz lo deve anche a sua moglie Teresa Maltese. Palermitana d’origine, ma ormai romana d’adozione, la donna è infatti uno dei pilastri fondamentali nella gestione delle innumerevoli attività di ristorazione dello chef tedesco. Heinz Beck e Teresa Maltese si sono conosciuti nel 1998 e si sono sposati nel 2001. Oggi collaborano entrambi alla Beck & Maltese Consulting, una società di consulenza cui si affidano moltissimi ristoranti di tutto il mondo.