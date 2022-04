La ricetta salva ristoranti di Chef Cannavacciuolo

Aglio e olio è il classico della cucina italiana. Ma quando ai fornelli c’è Antonino Cannavacciuolo, anche un piatto semplice si trasforma in un tripudio di sapori, gusto e colore. Alla prese con l’ennesima edizione dello show tv “Cucine da incubo”, lo chef napoletano è in giro per l’Italia per salvare ristoranti e trattorie in difficoltà. Questa versione della “aglio e olio” è una ricetta utilizzata da Chef Cannavacciuolo per salvare un ristoratore in difficoltà. Ai classici ingredienti dell’aglio e olio, lo chef aggiunge una crema di cavolfiore, insaporita da acciughe e pane grattato e tostato.

Ecco gli ingredienti per l’Aglio e olio “incubo”

250 gr di pane in cassetta senza crosta

15 filetti di acciughe sott’olio

1 cavolfiore

Acqua q. b.

100 gr di latte

sale

olio evo

aglio

peperoncino

spaghetti

Come preparare l’aglio e olio da incubo