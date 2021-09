La ricetta di Luca Pappagallo

La spaghettata alla siciliana di Luca Pappagallo

La “siciliana” secondo lo chef diventato star dei social e della tv

Olive, acciughe, pangrattato: pochi elementi poveri per una cucina a tutto sapore

Il condimento del piatto si prepara nello stesso tempo di cottura degli spaghetti

Gli spaghetti alla siciliana di Luca Pappagallo hanno una caratteristica: è una ricetta che i siciliani non conoscono. Si tratta, in effetti di una dedica che lo chef Luca Pappagallo, uno dei king del food sui social, ha fatto alla Sicilia ed alle sue eccellenze in cucina. Il piatto è semplice ed è composto da elementi poveri. La conza, ovvero il condimento di questi spaghetti, si realizza nello stesso tempo della cottura della pasta. E’ un gran vantaggio per chi ha poco tempo per cucinare ma non vuole rinunciare al gusto ed al sapore.

Ecco gli ingredienti suggeriti da chef Pappagallo per questa ricetta

Spaghetti 400 gr

Pangrattato 100 gr

Filetti di acciuga (sgocciolati) 28 gr

Capperi (dissalati) 50 gr

Olive nere (snocciolate) 100 gr

Olive taggiasche 100 gr

Aglio 1 spicchio

Sale q.b.

Olio evo q.b.

La preparazione degli spaghetti alla siciliana secondo Luca Pappagallo

Fate scaldare un giro d’olio extravergine d’oliva in una padella, meglio se antiaderente, appena l’olio si sarà scaldato, versate al suo interno il pangrattato e lasciate leggermente tostare, facendo attenzione a non farlo bruciare, dopodiché toglietelo dal fuoco, trasferite in un recipiente e lasciatelo raffreddare, tenete da parte servirà a piatto finito.

A questo punto procedete con la ricetta e portate a bollore l’acqua per la cottura della pasta e salatela leggermente, considerate la sapidità del condimento.

Mentre la pasta è in cottura, versate in una padella un giro d’olio extravergine d’oliva, fate scaldare leggermente, profumate con uno spicchio d’aglio schiacciato e lasciato in camicia.

Aggiungete nella padella anche i filetti di acciuga scolati dall’olio di conservazione insieme ai capperi , precedentemente lavati e dissalati. A questo punto prendete le olive nere denocciolate e tritatele grossolanamente ,aggiungetele in padella insieme agli altri ingredienti, unite anche le olive taggiasche quindi lasciate insaporire il tutto per qualche istante.

Quando gli spaghetti sono arrivati a cottura, rimuovete lo spicchio d'aglio e unite un mestolo di acqua della pasta al condimento e scolate la pasta direttamente in padella, a fiamma vivace fate insaporire e assorbire bene il condimento alla pasta. Impiattate e servite gli spaghetti alla siciliana con il pangrattato tostato in precedenza.

La curiosità

Nella ricetta suggerita da Luca Pappagallo il pangrattato viene tostato per diventare un elemento del condimento. E’ quella che in Sicilia si chiama muddica atturrata. Quello che in Sicilia è chiamato anche il parmigiano dei poveri.