Anelletti 2.o, la ricetta di chef Gaglio a base di seppie, crema di borraggine e ricotta

Ospite della quindicesima puntata del cooking show, l’attore Ernesto Maria Ponte . Il poliedrico artista siciliano si cimenta questa volta con gli anelletti 2.o

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Il piatto della puntata

Anelletti 2.o. Questa la ricetta di chef Gaglio per la quindicesima puntata di Trazzera. Per una volta questo formato di pasta tanto caro ai palermitani non viene cotto al forno. Dopo una prima parte in pentola, la pasta completa la sua cottura in padella, amalgamandosi a una crema di borraggine. La ricetta viene completata con delle seppie saltate in padella e una crema di ricotta.

La puntata di Trazzera

Ospite della puntata è l’attore Ernesto Maria Ponte. Dopo essersi cimentato con le triglie a beccafico, questa volta è alle prese con gli anelletti di Gianvito Gaglio. Un piatto dalla chiara impronta gourmet. Ponte ha preso in giro il linguaggio troppo tecnico della ristorazione d’alta classe: “Una volta mi hanno presentato così un piatto: dadolata di ortaggi violacei in agrodolce. Praticamente, la caponata.. E che vogliamo dire del timballo di anelletti con raguttino… cioà la pasta col forno”… Ponte dichiara il suo amore per la cucina casalinga e confessa di sentirsi un po’ in imbarazzo con le stelle della ristorazione. “Paghi centocinquata euro di conto a persona e quando torni a casa la prima cosa che dici a tua moglie è va’ cala a’ pasta”…

Gli ingredienti per gli anelletti 2.o

400 grammi di anelletti

Un chilo di borraggine

Due rametti di timo

Due fiori di borraggine

Due seppie

180 grammi di ricotta

100 ml latte intero

Uno spicchio aglio

olio al peperoncino quanto basta

Olio evo, sale e pepe quanto basta

Come preparare gli anelletti 2.o

Fate scottare la borraggine acqua salata, quando è pronta frullatela con un po’ olio, sale e pepe. Mettete a bollire una pentola e portate in cottura gli anelletti . A questo punto preparate la crema di ricotta. Sfogliate il timo e mettetelo nella ricotta. Aggiungete un filo d’olio, sale, pepe, un pizzico d’olio al peperoncino e un goccio di latte. Mischiate per bene la crema.

