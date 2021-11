Una ricetta con quattro secoli di storia

Braciole alla siciliana

Non chiamateli involtini

Si chiamano così perchè venivano cotte alla brace

Sono stati gli spagnoli a portali in Sicilia

In questa versione vanno cotte nel sugo di pomodoro

Le braciole alla siciliana sono un secondo piatto entrato a pieno titolo nel libro dei classici gastronomici della nostra regione. Eppure, questo piatto non è siciliano. Ma viene dalla Spagna. Le braciole prendono il nome proprio dal modo in cui venivano cucinate: alla brace. Nel XVI secolo furono gli spagnoli a far conoscere questa tradizione ai siciliani. Gli spagnoli cucinavano questa pietanza alla brace accompagnandola con del vino rosso.

Gli ingredienti delle braciole alla siciliana

12 fettine sottile di maiale

100 g di caciocavallo fresco

100 g di salame a fette spesse

100 g di mollica di pane raffermo

50 g di pecorino o caciocavallo grattuggiato

3 uova sode

1 uovo

1 ciuffo di prezzemolo

1 spicchio d’aglio

50 cl di salsa di pomodoro

1 bicchiere di olio extra vergine di oliva

sale e pepe

La ricetta delle braciole alla siciliana

Distendete le fette di carne su una spianatoia, salatele e coprite la carne con una fetta di prosciutto cotto. Aggiungete un cucchiaio di mollica di pane precedentemente inzuppata con olio, pepe, parmigiano, pinoli, uvetta e prezzemolo.

Mettete sulle carni una fetta di lardo, uno spicchio di uovo sodo, un pezzetto di provola piccante e un bastoncino di patata cruda (a piacere potete incorporare anche un po’ di cipollotto o scalogno).

Chiudete le fette a involtino, fermandole con degli stuzzicadenti. Soffriggeteli in una padella con abbondante olio.

A parte preparate il sugo a fiamma bassa e, prima di metà cottura, immergeteci le braciole, facendole cuocere finché la forchetta non entra agevolmente.