Il Brasato di Gualtieri Marchesi, lo chef eterno (ma che lite con Cannavacciuolo!)

Maria Paola Scaletta di

23/11/2022

Il Brasato al Barolo è un secondo piatto di carne che arriva dalla grande tradizione culinaria ed enologica piemontese. Il segreto di questo piatto è la tecnica di cottura: la brasatura è una cottura lenta della carne che va fatta aggiungendo poco liquido di tanto intanto.Il vino ideale per questa preparazione è il Barolo, a cui in cottura vanno aggiunte spezie e verdure.

La ricetta del Brasato al Barolo ha stuzzicato la fantasia dei più grandi chef italiani. La versione che proponiamo oggi è quella di Gualtieri Marchesi. Considerato il fondatore della nuova cucina italianaè stato, fino alla sua morte nel 2017, lo chef italiano più noto nel mondo. Marchesi è stato il primo chef italiano a fregiarsi delle tre stelle Michelin. Dalle sue cucina di Marchesi sono passati alcuni tra i migliori chef stellati italiani di oggi: da Carlo Cracco a Pietro Leemann. Tra gli eredi di Marchesi non spunta il nome di Cannavacciuolo. Adesso scopriamo perchè.

Marchesi e Cannavacciuolo, il giallo del Quisisana

E qui c’è un piccolo giallo. Anni fa, Marchesi entrò in polemica con Antonino Cannavacciolo. Lo chef napoletano – anche lui adesso vanta le tre stelle Michelin – sostenne di aver lavorato con Marchesi come apprendista a Capri, nelle cucine del Quisisana. Versione però smentita più volte da Marchesi. “Cannavacciuolo? Mai visto in cucina. E al Quisisana ero solo un consulente esterno”. Brutta botta per lo chef più amato dagli italiani. Ma ormai è acqua passata.

Gli ingredienti per il brasato al Barolo di Gualtiero Marchesi

500 g di spalla di manzo

40 g di burro

250 ml di vino Barolo

Un poco di cognac

Una carota

Mezza cipolla

Un gambo di sedano

Un mazzetto di rosmarino, timo, alloro e un gambo di prezzemolo

Aglio

Farina bianca q.b.

Sale e pepe in grani

Ecco come preparare il brasato al Barolo