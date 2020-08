Un primo piatto semplice e gustoso

I bucatini all’amatriciana sono un grande classico della cucina laziale. Questo primo piatto è di facile realizzazione, è ideale da fare per tutti i giorni. Per rispettare la tradizione, l’unico formato di pasta da utilizzare è il bucatino. Chi utilizza gli spaghetti commette eresia.

Per molti amanti della pastasciutta, poi, i bucatini all’amatriciana sono la risposta politicamente corretta al predominio culturale della carbonara.

Ecco gli ingredienti per realizzare i bucatini all’amatriciana: 240 gr di bucatini, 150 gr di guanciale, 80 gr di cipolla bianca (o cipollotto), 1-2 spicchi d’aglio, 35 gr di olio evo (o di burro), peperoncino in polvere (o 1 peperoncino intero), sale.

La preparazione è semplice. Cominciate con l’ affettare il guanciale: mettere ad appassire la cipolla tritata in poco olio o burro. Unire l’aglio in camicia e, una volta ben insaporito il tutto, eliminarlo ed aggiungere il guanciale. Fare rosolare a fiamma bassa (se serve unire poca acqua di cottura della pasta). Unire per ultimo un pizzico di peperoncino. Fare cuocere i bucatini in acqua bollente scolandoli un paio di minuti prima di fine cottura. Trasferirla nel tegame con il condimento e completare la cottura facendo mantecare bene i bucatini con il condimento.