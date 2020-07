TRADIZIONE ROMANA NEL CUORE DI PALERMO L’APERTURA DI “CACIO&PEPE

Aprire una nuova realtà nel settore della ristorazione all’indomani dell’emergenza sanitaria globale che ha messo letteralmente in ginocchio i ristoratori in seguito al periodo di lockdown è, sicuramente, un gesto coraggioso. Farlo creando una proposta gastronomica legata alla tradizione romana nel salotto di Palermo lo è ancora di più.

Eppure sono tanti gli imprenditori che, di recente, hanno trovato la forza e la voglia di riprendersi rinnovando locali già esistenti o creandone di nuovi, spronati anche dall’esistenza di progetti volti ad agevolare la ripartenza della ristorazione palermitana come RestART ,che rappresenta un incentivo per i locali affiliati proponendo varie formule convenienti per la clientela di coloro che aderiscono al circuito.

Tra questi non ci hanno pensato due volte Piero, Marco, Francesco e Dario, amici da una vita fin dai banchi di scuola, che sono rincontrati dopo decenni, per una delle classiche rimpatriate tra compagni di classe e hanno trovato ancora ben custodito in loro il vecchio sogno nel cassetto di aprire un ristorante tutto loro, nel centro di Palermo.

Nasce da questo desiderio “Cacio&Pepe”, trattoria tipica romana, aperta da meno di un mese in via Salvatore Vigo n°3, una delle traverse dell’elegante via Principe di Belmonte, salotto del capoluogo siciliano. La trattoria propone una cucina tradizionale romana e rispecchia in maniera impeccabile la tradizione laziale: bruschettone romano, carciofo alla giudia, puntarelle, carbonara, cacio e pepe, saltimbocca alla romana, trippa alla romana, coda alla vaccinara, torta alle visciole e l’immancabile maritozzo, solo per citare alcuni dei piatti in menù, tutti rigorosamente realizzati con materie prime di qualità, selezionate accuratamente e lavorate dallo chef Ernesto Berardi, 33 anni, calabrese, per lungo tempo residente a Roma e oggi trasferitosi a Palermo per amore.

Tra le specialità degustazione in occasione della serata di presentazione alla stampa di settore è stata proposta per antipasto una degustazione di panzerotti fritti, fiori di zucca, supplì, bruschettone romano e il crostone con la provatura, un formaggio tipico romano, e alici . A seguire la pinsa, la classica focaccia romana caratterizzata da una base croccante e da un condimento a base di prodotti tipici del territorio messi a crudo e irrorati con olio extravergine d’oliva. Immancabili poi la “cacio& pepe”, l’ arrabbiata e la carbonara, il trittico di primi più rappresentativo della cucina romana. In chiusura un goloso e imperdibile “maritozzo con la panna” il cui impasto morbido e profumato è stato creato direttamente dallo chef che poi lo ha riempito con una leggera e soffice panna fresca montata.

<<Ci siamo conosciuti a 14 anni e dopo più di 30 anni ci siamo rincontrati alla classica cena tra vecchi compagni – raccontano i titolari Piero Albano, Francesco Damiano, Dario Amico e Marco Matranga – Tra un ricordo e una risata abbiamo deciso di realizzare un vecchio sogno condiviso. Parte così la progettazione che coincide anche con la definizione della mission aziendale: dedicarsi alla cucina regionale d’autore, partendo da quella romana. In futuro si prevede appunto l’apertura di due ristoranti a marchio ‘Cacio&Pepe’ e successivamente di altri locali dedicati ad altre cucine regionali, come la bolognese o la pugliese>>.

L’apertura di “Cacio&Pepe” coincide con un momento storicamente poco positivo ma che, in questo caso, ha generato dei frutti rigogliosi. Coraggio, voglia di esprimersi al meglio in un settore nuovo, tenacia, passione per la ristorazione e desiderio di sorprendere: presupposti che hanno consentito di partire di certo con il piede giusto e con risultati inaspettati.

<<Aprire un ristorante nel periodo post Covid, nonostante inizialmente le informazioni fossero poche e confuse, non ci ha penalizzato troppo – concludono i proprietari – Ci atteniamo scrupolosamente alle disposizioni, informiamo il cliente mettendolo a suo agio sui comportamenti da tenere per la sua salvaguardia. La possibilità di usufruire di grandi spazi esterni nell’isola pedonale ci sta aiutando molto>>.

Il locale è aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00.