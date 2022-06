Inventata dallo chef italiano

La Caesar Salad non è soltanto una semplice insalata. Nata come insalata, questa ricetta è diventata un classico della cucina internazionale. Si tratta di un gustosissimo piatto unico a base di lattuga, pollo, crostoni di pane, formaggio a scaglie e salsa Caesar. Si prepara in pochissimi minuti ed è un piatto perfetto per una pausa pranzo sfiziosa e veloce, soprattutto perfetta per delle torride giornate estive.

La Caesar Salad è stata inventata in onore dell’imperatore romano Giulio Cesare? Molti pensano che sia così, ma non è vero. In realtà questa pietanza è arrivata sulle tavole di tutto il mondo grazie al talento di Cesare Cardini, uno chef italiano emigrato negli Stati Uniti. L’insalata ha preso il suo nome.

Gli ingredienti per la Caesar’s salad

400 g di Lattuga

400 g di Petto di Pollo

30 g di Formaggio Grattugiato

30 g di Parmigiano Reggiano a scaglie

4 fette di Pane

q.b. di Salsa Worcestershire

2 Uova

2 Filetti di Acciuga

2 spicchi di Aglio

q.b. di Olio Extravergine d’Oliva

q.b. di Sale

q.b. di Pepe

Come realizzare l’insalata di Cesare Cardini

Prendete il petto di pollo, tagliatelo a listarelle e cuocetelo in padella con un filo d’olio. Nella stessa padella fate tostare anche il pane, aggiungendo 2 cucchiai di olio. Fate bollire due uova e, quando sono sode, sbucciatele e mettetele nel mixer con l’acciuga, il formaggio grattugiato, l’aglio sbucciato e tritato, la salsa worcestershire, il sale e il pepe. Frullate fino ad ottenere una salsa. Lavate la lattuga, asciugatela e tagliatela a listarelle. Prendete una ciotola e metteteci la lattuga. Aggiungete il pollo, il formaggio a scaglie, i crostoni di pane e versateci la salsa. Servite la Caesar Salad senza però mescolarla. E’ un piacere da riservare al vostro commensale.