Una ricetta per le feste natalizie

I cannelloni di ricotta e spinaci sono un tipico primo piatto tipico per il pranzo della domenica o per le giornate di festa. Sono la versione leggera e delicata dei tradizionali cannelloni alla bolognese. Anche questa pietanza è tra le più gettonate per il Cenone della vigilia di Natale. Offrono un grande vantaggio. Possono essere preparati il giorno prima e infornati poco prima di essere serviti in tavola. Adesso sono un po’ fuori moda. Ai cannelloni si preferiscono le lasagne. Forse perché sono più semplici da preparare.

Chi ha inventato i cannelloni di ricotta e spinaci?

Questo formato di pasta, semplici involtini di pasta all’uovo da farcire, hanno raggiunto l’apice del successo nella seconda metà degli anni sessanta. I cannelloni hanno una storia recente. Nei libri del 1600 si parla già di cannelloni, ma erano tutt’altro. Di solito erano dolci di pasta frolla riempiti di cioccolato, crema o ricotta. Qualcosa di molto simile ai cannoli siciliani.

La prima apparizione dei cannelloni risale alla seconda metà del 1800, con la ricetta dei cannoncelli alla bresciana. Quella pasta, però, era fatta con farina, uova e una parte di polenta. I veri cannelloni risalgano al 1910. In un libro di cucina si parla finalmente dei cannelloni cosèì come li conosciamo oggi. Erano proposti in due versioni: alla bolognese ed alla siciliana.

Gli ingredienti per preparare i cannelloni di ricotta e spinaci

12 cannelloni

300 gr di spinaci

250 gr di ricotta

50 gr di parmigiano

1 uovo

400 ml di besciamella

olio

sale

pepe

1 pizzico di noce moscata

Come preparare i cannelloni di ricotta e spinaci

Prima di tutto lessate gli spinaci per 5 minuti con 2 dita di acqua. Devono risultare appassiti ma verdi.Poi sgocciolate, tritate e strizzate perfettamente in un canovaccio. A parte preparate la vostra besciamella in 5 minuti esatti. Poi unite agli spinaci la ricotta sgocciolata, il grana e il sale. Dovrete ottenere un composto morbido. Infine riempite i cannelloni servendovi di una sac à poche in cui avrete aggiunto il ripieno di ricotta e spinaci. Alternando con dei pezzetti di fiordilatte sgocciolato. Mano mano che li riempite adagiate in una teglia precedentemente condita con 2 mestoli di besciamella: Proseguite in questo modo fino ad esaurimento ingredienti. Ricoprite con 2- 3 mestoli di besciamella, una spolverata di formaggio. Infine, coprite la teglia con una carta di alluminio, questo favorirà una cottura uniforme e veloce. Poi cuocete in forno a 180° statico per circa 30 minuti nella parte media. Eliminate l’alluminio e lasciate cuocere con grill a 200° per ancora 5 – 7 minuti nella parte alta del forno.