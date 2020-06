per san giovanni a castelbuono le "quarare" ripiene di fave e patate

La festa di San Giovanni, che si celebra il 24 giugno, é una ricorrenza che, nella tradizione castelbuonese, viene celebrata con la tradizionale “quarara“, un enorme pentolone colmo di acqua in cui cuociono fave secche e patate, che, in questa occasione vengono cercati nei vari quartieri del paese in cui la gente si riuniva per festeggiare in onore del Santo.

A questo si univano grandi quantità di vino rosso con i quali si “innaffiava” questa pietanza semplice a base di legumi secchi. Negli anni la festa si è spostata dai vecchi quartieri alle attività commerciali che promuovo la tradizione, mettendo in mostra le caratteristiche quarare nei pressi del proprio locale. Il risultato è una festa che oltre ad onorare il Santo, è un vero e proprio inno alle tradizioni e al territorio.

Anche quest’anno, dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria globale, l’Amministrazione Comunale ha coinvolto le attività commerciali nel mantenere la tradizione nonostante alcune ristrettezze necessarie nel rispetto delle norme anti-Covid, in collaborazione con i rappresentanti dell’Associazione dei Ristoratori e dei Bar locali che hanno voluto mettere a disposizione le loro attività per garantire la continuità dell’evento dato che quest’anno i quartieri non si riuniranno per l’occasione come di consueto.

A partire dalle 18.30 verranno predisposte delle postazioni di distribuzione delle tradizionali fave e patate presso i diversi locali di Castelbuono che hanno aderito all’iniziativa. La degustazione sarà gratuita e verrà realizzata grazie alla collaborazione degli stessi imprenditori castelbuonesi.

La degustazione di fave fumanti e vino, allietata da buona musica cercherà di mantenere viva la tradizione seppur nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

“In questo modo per San Giovanni a Castelbuono per l’aperitivo, accanto ad un calice di vino, al posto delle classiche patatine, arriverà un bel piatto di fave e patate nel pieno rispetto della tradizione” ha commentato Lorena Sferruzza dell’omonima pasticceria.

I locali che hanno aderito all’iniziativa sono : Antico Baglio, Fiasconaro, Club Rosanero, Cavour, Pasticceria Bar Sferruzza, Ranch, Micoffe, Sestosenso, Giardino di Venere, Cicas, Bar Museo, Naselli, Don Jon.